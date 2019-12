À la recherche de cadeaux de Noël écolos? Vous n’êtes pas seul!

L’urgence climatique a poussé un nombre record de Québécois à marcher derrière Greta Thurnberg cet automne. Trois mois plus tard, c’est au pied du sapin de Noël que s’invitent les enjeux environnementaux!

Selon un sondage Léger-L’actualité, la moitié des Québécois (48 %) se préoccupent de l’empreinte écologique des cadeaux qu’ils vont acheter.

Parmi les solutions pour que le père Noël soit plus vert, on note que 45% des répondants vont tenter d’offrir une expérience comme un spectacle ou une activité en plein air, plutôt qu’un traditionnel cadeau acheté au magasin. Pas moins de 39% des Québécois vont aussi chercher des façons plus écolos d’emballer les cadeaux, et 32% veulent privilégier l’achat local.

On peut se rassurer, Noël demeure malgré tout un moment de réjouissance pour sept Québécois sur dix. Seulement 27% des Québécois voient davantage les Fêtes comme une source de stress que de plaisir.

Faites le quiz qui suit pour en apprendre plus sur la façon dont les Québécois prévoient fêter Noël. Et joyeuses fêtes!

Le sondage Léger-L’actualité a été réalisé du 22 au 25 novembre 2019, auprès d’un échantillon représentatif de 1 022 répondants résidant au Québec, âgés de 18 ans et plus, et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.

***