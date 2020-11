L’époque Trump

Incrédules, ahuris, nous regardons au sud de la frontière et ne comprenons pas. Comment les Américains pourraient-ils de nouveau porter au pouvoir Donald Trump, cet homme qui s’aime infiniment plus qu’il n’aime son pays, et qui, cynique, regarde le champ de bataille rageur que sont devenus les États-Unis et s’en nourrit ?

Nous ne sommes pas les seuls. De Santa Fe à Flint, de Brooklyn à Denver, des sociaux-démocrates, des républicains traditionnels, des humanistes, des citoyens ordinaires ne comprennent pas comment ce clown, qui a rageusement détricoté les fils de la plus importante démocratie au monde, puisse être reconduit au pouvoir. Leur pays au bord du précipice, ils se prennent la tête à deux mains et imaginent four more years…

Si Donald Trump est réélu, il le sera par des ultrariches morts de rire, mais surtout par des pauvres, des Latinos, des Noirs, des femmes, des travailleurs d’usine menacés par la mondialisation. Pas seulement par sa crowd habituelle — sa base fidèle et démonstrative, la casquette MAGA vissée sur le crâne — d’ultrareligieux, de machos anti #MeToo ou de Proud Boys, cette organisation qui s’est donné pour mission de « défendre l’Occident ». Les exaspérés par la bien-pensance et les laissés pour compte du libéralisme crépusculaire devraient pourtant voir que Trump ne sert pas durablement leurs intérêts, mais qu’il exploite leurs angoisses réelles.

Depuis quatre ans, il engrange les supporteurs malgré sa gestion calamiteuse. L’économie américaine va bien, ce qui l’aide considérablement. Mais surtout, Trump fédère le désespoir et la rage. Nous l’oublions, horrifiés par son odieux discours, mais il rallie. Il réussit parce que, au-delà de tout, il est en phase avec l’époque. C’est « son » époque. Il lui donne ses titres de noblesse, inscrits en lettres de feu.

Un matin de novembre 2016, les Américains (et le monde) ont tourné le coin de la rue et ont vu le chaos, les fossés qui s’ouvraient partout. Les gens hurlaient, on tirait sur les Noirs, engloutissait des milliards dans un mur chimérique, les insanités étaient proférées en majuscules sur les réseaux sociaux. Et un homme orange au sourire narquois esquissait de grotesques pas de danse de triomphe.

Trump incarne cette époque désaxée, détraquée. Il dirige à l’envers un pays qu’il fait marcher sur la tête. Il a inventé le ton de l’époque. En baissant les impôts, il a enrichi les très riches et contribué à creuser le fossé des classes sociales. Il a flirté avec les plus grands potentats de notre temps, dont le chef suprême de la Corée du Nord. Par son type de gouvernance décomplexée et hors du cadre, il a légitimé les populistes autoritaires à la Bolsonaro, le président du Brésil. Alors que toute une génération se levait pour dénoncer et éradiquer l’intimidation dans tous les domaines, Trump a installé le bullying en mode de communication absolu. Il en a fait un axe de politique internationale, bouleversant la géopolitique, y compris avec le Canada. Il a instrumentalisé les fractures sociales, les creusant, méprisant des mouvements comme Black Lives Matter. À l’heure de #MeToo, il a « repimpé » le machisme. Il s’est servi du système qu’il dénonce, nommant à la Cour suprême des juges hyper-conservateurs, transformant ce faisant la société durablement. Dès l’aurore, il a joué au voyou sur Twitter, proférant des insanités en majuscules.

Il a surtout menti à tous, lui, l’homme le plus puissant au monde, l’écume au coin des lèvres, vociférant ou se moquant. Il a changé les règles du jeu, libéré les paroles obscènes, belliqueuses. Dernier coup d’éclat en date, il a triomphé de la COVID — s’il en a été réellement atteint — reléguant au rang de mauviettes les victimes américaines qui se comptent par centaines de milliers, continuant le déni.

Donald Trump a réveillé cette part de lâcheté et de revanche qui sommeille en plusieurs. Il a libéré le laid. Il a installé le chaos, il se complaît dedans. Dorénavant, il pose en surhomme, en invincible. Il entre dans sa propre légende. Il se pourrait qu’il l’emporte le 3 novembre, ou qu’il refuse de céder le pouvoir en cas de défaite, adulé par un vaste public.

Il n’a pas de faille apparente, car il « est » la faille dans laquelle l’humanité et la décence s’engouffrent.