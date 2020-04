Les 5 phases du retour à la normale dans les écoles

Les systèmes éducatifs sont en crise partout sur la planète, touchant plus de 1,5 milliard d’élèves dans 188 pays. Car au-delà de ses rôles d’instruction, de socialisation et de qualification des apprenants, l’école joue bien d’autres rôles dans une société.

Il est évidemment souhaitable que la crise sanitaire se règle rapidement et que les systèmes éducatifs reviennent à la « normale ». Cependant, à la lumière de notre expérience et des connaissances dans le champ de l’éducation en situation d’urgence, nous émettons l’hypothèse que le processus de retour à la normale s’effectuera en phases bien distinctes.

En tant que chercheurs à la Chaire Unesco de développement curriculaire, nous avons observé que les crises éducatives évoluent de manière relativement organisée. Ainsi, de manière à anticiper les étapes à venir, il est pertinent de présenter un modèle qui place les phases d’une crise éducative sur un continuum. Ce modèle est issu de nos travaux et projets, accompagnant, à des degrés divers, des systèmes éducatifs en post crise (coups d’État et conflits armés) en Afrique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient.

Qu’est-ce qu’une crise ?

La crise est définie comme un évènement soudain et imprévu qui désorganise le fonctionnement d’un système de manière rapide. Il s’agit d’une situation qui impose des prises de décisions importantes dans un court laps de temps et qui dépend d’un certain nombre de variables : la nature de l’évènement, son importance pour les gouvernements étrangers et locaux et son impact sur les autres organisations, entreprises ou industries.

La crise est souvent associée à la panique, la peur, le danger ou le choc et peut arriver à n’importe quelle organisation. En fait, il n’y a pas de définition universelle ou consensuelle de ce qu’est une crise et il n’existe pas de critères non plus pour la définir.

L’urgence

La phase d’urgence représente l’état global qui suit un évènement soudain et généralement imprévu. Elle appelle à des mesures immédiates pour répondre aux besoins de subsistance de base et sauver des vies.

En rétrospective, les premières semaines de la pandémie de COVID-19 se sont inscrites dans cette phase : les gouvernements ont d’abord mis en place diverses mesures de confinement, dont la fermeture des écoles, sans présenter de plan d’action.

Le relèvement

Cette phase vise en premier lieu la restauration de la capacité d’un gouvernement et des communautés à se réorganiser, pour prendre des actions permettant de se remettre de la crise, mais aussi, et c’est crucial, pour éviter les rechutes.

La phase de relèvement est donc caractérisée par la mise en place d’activités temporaires qui permettront aux acteurs du système éducatif de se remettre en action.

Par exemple, après quelques jours ou semaines passées dans l’urgence, plusieurs systèmes ont annoncé des mesures éducatives temporaires pouvant permettre la continuité des apprentissages. Par exemple, le gouvernement du Québec a mis en place un portail diffusant une liste de ressources pédagogiques permettant aux parents de garder leurs enfants actifs.