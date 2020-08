Les anti-logique

Je viens de rouler mon voisin dans un tapis. Je l’ai éliminé et après je m’en suis débarrassé. Il faisait trop de bruit. Un moment donné, je ne vais pas respecter les autres au point de marcher sur ma propre liberté. Mon chum et moi ne mettons pas de condom, parce que liberté. Je ne mets pas de dentifrice sur ma brosse à dents parce que liberté. Je ne crois pas aux stops en voiture, je mets du sucre dans mes céréales, je fume dans la face de mes enfants et je n’ai pas payé mes impôts depuis 2007. Mon permis de conduire est échu, parce qu’on ne peut pas me forcer à aller faire la queue à la SAAQ. Je ne paye pas mon internet, je fais mes courses sans pantalon, sans bobettes et je ne porte jamais, ô grand jamais, un masque pendant une pandémie.

Parce que liberté.

Je m’excuse pour mon sujet. Je sais, vous êtes tannés d’en entendre parler. En plus, malins comme on est, on grossit complètement le phénomène alors que le Québec fait office de bon élève. On parle des anti-masques comme s’ils étaient une majorité alors qu’ils sont quelques têtes d’aiguilles dans une balle de foin. Mais, que voulez-vous, les incohérences sont comme les animaux morts sur la route, on aime un peu les regarder. Forcément, moi aussi j’aime les incohérences, parce que les trouver, surtout les énormes, ça donne envie de les sortir comme des points noirs. On aime appuyer sur les points noirs et on aime épouiller les logiques tordues. Et au rayon des logiques tordues, les anti-masques amoureux des théories du complot sont quand même aussi remplis qu’un panier fermier.

« Anti-vaccin, 5G, complot ! Demandez le programme ! » Tout est là. Ce qui me chicote, au-delà du fond d’empathie naturelle que j’ai, — pour avoir souffert d’anxiété aigüe, de crises de panique et de dépression, je sais que la santé mentale et avoir une tête en hypervigilance est un cauchemar — c’est que pour aller crier des bêtises à des journalistes pendant une manif où tu t’acharnes contre un geste barrière qui peut te sauver la vie, au mieux t’as de la colère envers tes parents que t’as pas résolue, au pire t’as des démons dans ta tête qui mériteraient qu’on t’aide.

Mais ce qui me chicote le plus, et j’ai besoin de faire sortir ce point noir, c’est comment peux-tu ne pas voir que le masque est justement ce qui te DONNE ta liberté ? C’est ce tout petit rien, ce condom de face, ces quelques millimètres de tissu entre toi et le reste du monde qui t’ouvre la caverne d’Ali Baba qu’est notre monde. Tu peux aller partout, te promener comme tu veux, faire pratiquement l’ensemble de toutes les activités et les découvertes trépidantes qui sont à portée de main. Les musées, les cinémas, les vergers, les magasins, les centres d’achat, les zoos, les restaurants, les bars, les parcs, tout ! Tu peux littéralement avoir accès à un monde infini de possibilités même pendant que sévissent une pandémie mondiale et un virus que l’on ne comprend pas bien, SI tu mets un bout de tissu sur ton visage. Et tu voudrais nous faire croire que tu n’es pas libre ? Sans vouloir te citer la longue liste des pays qui te rient dans la face à travers leurs masques parce que tu habites dans un des pays les plus libres au monde, j’aimerais aussi que tu te rappelles que sans ton masque, là, j’avoue que tu vas peut-être trouver le temps long. Voire trouver que ton ventre gargouille.

Si vraiment tu veux t’obstiner comme mon préado qui a besoin de dire qu’il existe en s’opposant à mes consignes simples, certes, fais-le. Mais je te rappelle que tu réfléchis comme un préado. Et qu’avec une tête d’adulte qui choisit de handicaper son propre monde en plus de mettre les autres en danger, je n’hésiterais pas à la cacher.