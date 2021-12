Les bienfaits d’être poche

Elles étaient une dizaine d’exposantes à l’entrée d’un petit centre communautaire. Cinquante ans ou un peu plus, chacune derrière sa table recouverte d’une nappe, comme enluminée par des tableaux accrochés à des treillis métalliques.

Selon les cas, les œuvres étaient soit malhabiles, soit carrément abominables. La première artiste du dimanche ne comprenait rien à la perspective. La deuxième entretenait une insoutenable obsession du mauve. Une autre singeait une sorte d’expressionnisme douloureux. Et pourtant, je trouvais ces femmes tout à fait épatantes.

Elles osaient publiquement ce dont notre époque nous dissuade fortement : s’essayer à une activité pour laquelle on n’a aucun talent.

« C’est vraiment important de faire ça pour sortir de la performance et de l’image, m’a dit mon ami psychologue Marc-André Dufour. Ça donne une pause au système nerveux si nous arrivons réellement à ne pas nous prendre au sérieux. »

La chose agit sur l’esprit comme un baume. Ce que décrit le psychiatre américain Judson Brewer, spécialiste des effets de la méditation sur le stress et les dépendances, dans son ouvrage The Craving Mind. Lors de ses recherches, il a constaté, grâce à l’imagerie médicale, qu’à partir du moment où notre attention se fixe sur des éléments aussi simples que la respiration pour chasser le flot de pensées qui nous assaille, des zones entières du cerveau se désactivent. « Une activité qu’on ne fait que pour le plaisir, en se concentrant (comme dans la méditation), ça met sur pause nos préoccupations et la surstimulation à laquelle nous nous sommes malheureusement habitués », m’a expliqué Marc-André en me félicitant.

Car la discussion découlait d’une annonce : je m’étais procuré une guitare. Or, si j’ai une bonne oreille et que je chante convenablement, mon talent musical est, disons, négligeable.

Juste avant la pandémie, Marc-André a publié Se donner le droit d’être malheureux, un ouvrage dans lequel il décrit comment nos existences de façade nous privent du contact avec nos émotions réelles, qui ne ressemblent pas toujours à la fête foraine que l’on expose, surtout en ligne.

Par bouts, des fois, la vie est juste poche.

Comme moi en musique. Ce dont, pour ces aléas comme pour mon absence de talent, je tente de prendre acte sans m’apitoyer sur mon sort. Au contraire, après des mois à m’escrimer avec l’instrument, sans grand succès, c’est une des choses que j’apprécie le plus de mon quotidien : descendre au sous-sol, allumer l’ampli et massacrer l’intro — ridiculement facile — de « Paranoid », de Black Sabbath.

Malgré mon assiduité et mes cours en ligne, ma progression est d’une lenteur désolante. Mais j’y retourne. Je fais (mal) des gammes. Je supplicie l’intro de « Sweet Child O’ Mine », je peux passer une heure à répéter un enchaînement d’accords simple, en vain. Jamais un groupe sur terre ne serait assez mal pris pour m’engager.

Et c’est parfait.

Comme le souligne mon ami psy, la performance est extrêmement importante dans nos vies. Notre travail doit être remarquable, et les attentes auxquelles nous tentons de répondre en tant que parents ou dans le couple sont de l’ordre du conte de fées. La pression sociale liée à la réussite est immense. Nous la transmettons à nos enfants, qui n’en peuvent plus. Un fait que dépeint Louis Morissette dans le film Le guide de la famille parfaite.

L’anxiété de performance est un poison qui prend des airs vertueux. Après tout, exceller, c’est bien, non ?

J’ai pour ma part de la difficulté à entreprendre une chose sans avoir la conviction que je serai parmi les meilleurs. Ma fille a hérité de ce trait souvent nuisible de ma personnalité. On ne peut pas être bon en tout, et il est superbement libérateur, comme le propose Marc-André, de « cesser de toujours se prendre au sérieux », en adoptant une activité où notre absence de talent nous confine à l’unique ambition de la faire pour soi. L’égo rangé hors de vue.

Je joue de la guitare par pur plaisir. Je n’ai pas plus de style, de talent ou de créativité que les dames qui exposaient leurs tableaux au centre communautaire. Je me suis enregistré l’autre jour. C’était lamentable. Je riais en m’écoutant.

Venant d’un type qui carbure à l’insatisfaction permanente, ce geste-là, je le sais, en est un de sagesse. De guérison, aussi. Mon obsession de la performance m’a amené à commettre des actes d’autosabotage, provoquant des ratages complets que je préfère à des résultats moyens. À quelques années de mon admissibilité à la FADOQ, il était à peu près temps que je m’extraie, au moins par moments, de cette joute. L’espace d’un solo désastreux qui m’injecte un peu de saine humilité. Un minimum vital d’autodérision.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de janvier-février 2022 de L’actualité.