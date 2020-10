Les bulles qui ne pétillent pas

Nos illusions tombent au même rythme que les arbres se dépouillent de leurs feuilles. Le premier ministre l’a dit, les autorités l’ont répété : le Québec est engagé dans un long corridor, celui de la lutte à la COVID, qui passe, la majorité le comprend, par une restriction de nos contacts sociaux.

Pour la plupart d’entre nous, c’est désormais travail à distance ou école-maison. Nous nous encabanons. Certains ne quittent pas la maison ni Zoom, les autres se déplacent vers leur lieu de travail, généralement ceux qui fournissent les services, les préposés, les travailleurs de la santé, les employés de magasin, les enseignants. Quand je vais marcher, vers 6 h, je vois bien les fenêtres illuminées dans les sous-sols, les logements les plus modestes, je devine bien que ce n’est pas une réunion Teams qui se prépare. Les classes sociales sont de retour. Je salue les travailleurs de l’aube, essentiels à ce deuxième confinement, révélés lors du premier. Et je me dis que nos vies sont plus que jamais réglées comme du papier à musique. Prévisibles. Sous surveillance. Un tour de vis sanitaire est donné : masques à l’école, absence de réunions sociales, restos et culture décapités.

Je le redis : nous comprenons que c’est pour limiter les effets de la COVID sur le système de santé. Mais on commence à entrevoir que les effets des impératifs sanitaires modifieront la société pendant les mois où ils seront appliqués, mais sans doute plus durablement. La liste des libertés rognées s’allonge tous les jours, le doute est semé. Dans six mois, un an, trois, referons-nous spontanément la bise ou l’accolade, serrerons-nous des mains, improviserons-nous des banquets ? Accorderons-nous autant de valeur au spectacle vivant dont nous aurons été coupés de longs mois ? On s’habitue à tout, même au pire. Où ailleurs que dans le monde virtuel referons-nous le monde, entretiendrons-nous les amitiés, initierons-nous des liaisons ? Les nouvelles bulles vont tuer le social. On isole les vieux, les jeunes. On s’auto-isole, on n’est jamais assez prudents… Nous surveillons nos arrières, méfiants, et les voisins se chargent de la délation en cas de voiture inconnue garée dans l’entrée de garage. La suspicion règne. Ces bulles ne pétillent pas, elles nous grugent.

Si le premier confinement avait quelque chose d’héroïque, du mouvement collectif consenti pour combattre la maladie, si la foi des arcs-en-ciel illuminait cet effort commun, la situation actuelle est bien différente. On fait des réserves, l’automne sera dur et l’hiver imprévisible. On se calfeutre. Le tissu social se désagrège, on préfère le papier à bulles. On privilégie le sanitaire aux dépens de l’humain.

Je me répète : on comprend la nécessité. Mais en même temps, notre patience, notre moral, notre santé mentale nous envoient des signes qui ne trompent pas. L’arbitraire de certaines décisions. Les incohérences de plus en plus nombreuses et difficiles à avaler. Le clientélisme. L’élastique de notre tolérance est tendu au maximum. Nous sommes collectivement d’une tout autre humeur qu’en mars.

Les citoyens ordinaires qui s’inquiètent de la qualité de la vie sont légion. Pas la qualité de vie, égoïste, mais bien la qualité de « la » vie. Des liens réels, de l’isolement de plusieurs, de la détresse psychologique, du manque de stimuli, de la saveur des petits riens qui fout le camp, des rencontres, des voyages, des projets. La vie goûte moins bon, en tout. Ce virus est liberticide. Il nous impose une vie terne, surveillée, sans créativité ni lumière. Plus ça durera, plus les séquelles seront lourdes.

C’est quand même ironique que le mot « bulle », qui dans l’ancien monde évoquait la joie, l’insouciance, soit aujourd’hui synonyme d’isolement et de grisaille.