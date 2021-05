Les épinettes sont en deuil. Les gros camions baissent l’intensité de leurs phares et pleurent silencieusement. Le Québec, même celui qui ne lisait pas, a perdu un ami, quelqu’un de bien. De fort. Une balise. L’anthropologue Serge Bouchard est mort aujourd’hui. Il est parti rejoindre son amour, la lumineuse Marie-Christine, décédée il y a six mois. Sur Twitter, les messages de stupéfaction et d’abattement affluent. Je les lis à travers les larmes, car le vide est aussi immense que la douleur.

Serge était bon, Serge était drôle et brillant. L’homme était fier, généreux et facétieux. Il aimait ce pays et ses habitants, il savait regarder plus loin que les autres, plus profondément aussi. Il parlait la langue des gens ordinaires, et aussi celles des Premières Nations, qu’il aimait infiniment.

Il jasait camions et Jankélévitch. C’était un érudit qui transmettait ses connaissances avec simplicité. Il m’aura donné le goût de l’Amérique, de cet espace que jadis, francophones et métissés, nous parcourions, de la Louisiane à l’Oregon. Il aimait les femmes remarquables, les aventuriers démesurés, les oubliés plus grands que nature. Il était fou de ce territoire qui nous définit et qui nous révèle plus grands que ce que nos existences sédentaires le sous-entendent. Les camionneurs de Serge étaient les descendants des explorateurs, indomptables et courageux. Mais Serge parlait aussi de baseball et de pâté chinois, d’ennui ou de philosophie avec une curiosité, un amour qui vous élevait.

L’horizon de Serge, ses routes qui se déroulent à l’infini, bordées d’épinettes noires, son arbre préféré, modeste et increvable, vont me manquer. Et sa voix. Une voix faite pour rouler la nuit, ou pour réfléchir, les yeux fermés. Une voix grave qui mettait le feu à votre intelligence.

Marie et lui sont partis en pandémie. Quelle folie. Serge nous quitte au moment où le monde change, s’enténèbre, où les lumières vacillent. Nous avions tous tant besoin de sa sagesse. Je pense à Lou, à son grand fils, à ses amis et à ses proches. Je suis triste, mais riche de l’avoir connu.

Adieu, Mammouth laineux.

