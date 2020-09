J’aime les experts. Quand je me cherchais dans la vingtaine et que je ne comprenais pas encore très bien ce que je voulais faire dans la vie, je me souviens un jour être tombée sur un montage vidéo du grand Zinédine Zidane. Le joueur de foot. On le voyait manier le ballon. Ça devait être un montage de ses plus beaux buts. Et je me souviens que c’était entrecoupé de gens qui le racontaient, lui. Qui nous dépeignaient son rapport au ballon. Comment, déjà petit, c’était une obsession. On le voyait manier la balle comme on observerait le vol d’un oiseau. Comme si elle était portée par la grâce.

« C’est ça. C’est ça que je veux. Non pas devenir joueuse de foot, mais devenir bonne en quelque chose. C’est ça qui m’obsède, je veux trouver mon ballon. » J’ai pensé, réfléchi, j’ai continué à chercher, puis un jour, j’ai trouvé l’humour. L’humour, puis plus largement, la communication. L’expression, avec des mots, sous toutes ses formes. C’est ça que je veux. Je veux comprendre comment et de quelles différentes manières je peux me servir des mots pour travailler. Comme un chef se demanderait quelles recettes il peut exécuter avec ses ingrédients. Dieu sait que les possibilités sont immenses.

J’aime les experts, les vrais, les gens qui ont une passion, un sujet qui les obsède. Un truc, un machin, un phénomène qui les habite. Comme ma sœur Alexandra Stréliski qui est habitée par la musique depuis aussi longtemps que je la connais. Elle avait 6 ans, elle s’endormait avec un gros walkman en écoutant du Chopin (nerd!). Et puis elle est née avec des mains… Si vous les regardez, ça se voit qu’elles sont pianistes. Moi, pendant ce temps-là, avec la même génétique, j’ai cinq bébés carottes sur chaque main. Mais tout ce qu’il me faut pour taper sur un clavier.

J’ai comme obsession les mots. Elle, elle a la musique. C’est pareil. Trouvez votre obsession. C’est si bon quand on en a une, et ce monde, malgré ce qu’il crache sur les médias sociaux, est aussi fait de millions de curieux qui sont assoiffés d’experts. Des vrais.

À lire aussi Ne nous abandonnez pas cet hiver