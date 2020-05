Les femmes font-elles de meilleures leaders en temps de pandémie ?

Depuis le début de la pandémie, de nombreux articles, dont un remarqué du magazine Forbes, font état d’une relation entre la présence féminine à la tête de certains pays et l’efficacité de leur gestion de la crise issue de la COVID-19.

L’Allemagne, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et Taiwan sont cités comme preuve à l’appui. La résilience, le pragmatisme, la bienveillance, la confiance dans le bon sens collectif, l’entraide et l’humilité sont mentionnés comme les traits communs du succès de ces femmes leaders.

Il serait facile de conclure que les femmes font carrément de meilleures leaders que les hommes. Notre enseignement universitaire et notre expérience à titre d’administratrices de sociétés certifiées nous indiquent que nous procédons au mauvais amalgame.

Élargissons notre regard. Et si les pays dirigés par des femmes géraient plus efficacement la pandémie non pas parce que des femmes sont à leur tête, mais bien parce que l’élection de celles-ci témoigne de sociétés où l’on trouve une présence féminine accrue dans plusieurs postes de pouvoir, et ce dans tous les secteurs ? Cette mixité conduit à une confrontation des visions et pave la voie au déploiement de solutions plus riches et plus complètes que si elles avaient été imaginées par un groupe homogène.

Les pays les plus paritaires gèrent mieux la pandémie

Voyons comment cette hypothèse tient la route, en s’appuyant sur l’étude annuelle du Forum économique mondial (FEM) sur la parité de genre parmi les pays de l’OCDE.

Cette parité se mesure en termes de participation des hommes et des femmes à la société et d’opportunités offertes à chacun des genres en matière d’accès à la santé, à l’éducation et à l’emploi, entre autres. Le classement du Global Gender Gap Report 2020 du FEM nous apprend que l’ensemble des pays cités au début de ce texte — ceux qui ont lutté le plus efficacement contre la pandémie et qui ont des femmes à leur tête — font tous partie des 10 premiers pays se distinguant par leur performance en matière d’égalité des genres.

À lire aussi Les écoles de commerce pour réinventer l’« après »

La majorité d’entre eux se classent également parmi ceux où les femmes sont davantage présentes au sein des conseils d’administration. Le rapport du FEM nous porte donc à conclure que les sociétés plus égalitaires seraient mieux gérées.