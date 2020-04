Il est beaucoup question des vieux. Des aînés, comme on les appelle, « vieux » étant considéré comme péjoratif. Parce que ce qui est vieux n’est pas valorisé. On aime le neuf. On aime ce qui brille. On aime le lisse. Le fripé, c’est défectueux. Bon à remplacer. À tasser.

Mon psy me parle au téléphone. Je l’ai appelé la veille parce que je faisais une crise d’angoisse. J’en fais souvent ces temps-ci. La tempête pogne dans ma tête. Ça a beau sonner comme le titre d’une chanson de Céline, ça sonne surtout l’alarme de mon être. Ma tête devient une tour de contrôle qui s’affole et je perds la perception de la réalité. Celle qui m’entoure. Qui ma foi, n’a pourtant rien d’affolant. C’est plutôt calme.

Il vérifie comment je vais. Non pas juste parce que c’est sa job, mais parce qu’il en a foncièrement quelque chose à faire. Il m’aime. Il aime ma vie. Cette vie qu’il suit depuis que j’ai 17 ans, comme un ruisseau, comme une histoire. J’ai toujours trop réfléchi ; enfin trop, j’ai toujours beaucoup pensé, j’ai toujours eu beaucoup de questions, j’ai toujours eu trop de mots. Je ne sais pas si c’est trop, mais ils sont là et ils sont beaucoup. Au mieux, ils veulent jouer avec moi, construire des mondes. Au pire, ils sont récupérés par le tourbillon fou de ma tête et ils bourdonnent comme des guêpes.

Mon psy les suit depuis longtemps. Il a 80 ans. Peut-être même plus. Je me fous bien du nombre de jours, l’arbre est vieux et c’est tant mieux. Comme nous avons besoin des vieux arbres. Comme nous avons besoin de les voir se dresser et se tordre. Ils sont là aussi dans le parc Laurier. Ils bordent un chemin qui, il y a 100 ans, naissait. Il était là avec ses petits arbres tout fluets. Et maintenant mon fils fait du vélo parmi les géants. Les géants, c’est d’eux que l’on a besoin. Les géants, c’est comme ça qu’on devrait nommer les vieux. Imaginez que l’on grandisse toute la vie. Comme poussent le nez et les oreilles. Imaginez qu’à 80 ans on fasse 2 m 50. Que les plus vieux soient les plus grands. Comme un gage de ceux qui ont toughé le plus longtemps.

On les verrait. Ils seraient parmi nous. Plus grands. Et la société devrait s’adapter au fil du temps. Au fil de notre temps.

Georges me dit que lorsqu’une bougie n’a plus de cire elle s’éteint, tout simplement. J’éclate de rire. J’éclate de rire parce que la simplicité de cette phrase est tout ce dont j’ai besoin. La mort est toujours là. On n’aime pas la voir parce qu’elle nous affole. Mais Georges qui a 80 ans parle de la mort, la sienne. Il en parle comme d’une liberté, je le sens. Comme d’une certitude et c’est de là que vient la liberté. La mort nous appartient. Elle fait partie de nous, elle est une preuve que l’on est là.

On entasse nos vieux, on met la mort au placard. On aime ce qui performe. Ce qui bande. On aime le fort. On confond tout. Le fort est dans les vieux. Le fort est dans ceux qui voient juste. Le fort est dans ceux qui ont appris. Ma mère sait faire pousser les hortensias. Elle les a observés. Elle sait tailler les arbres, elle sait faire ressusciter les plantes. Elle sait. Elle a appris. Mon père sait faire le risotto, il sait même faire le risotto plus rapidement qu’un Italien, parce qu’il est français et que les Italiens le font trop longuement. Il a appris.

Ces temps-ci, je m’assois dans ma cour et je regarde les arbres qui vont jusqu’au ciel et j’écoute au téléphone la voix de mon père et celle de Georges et celle de ma mère et celle de ma belle-mère et celle de mon beau-père. J’écoute les arbres. J’écoute ce qu’ils savent parce qu’ils me rassurent. J’entends leur voix et ils sont la preuve que l’on passe à travers les tempêtes. Et même quand les marins souffrent et même quand les capitaines doutent, ils tiennent le pont.

J’écoute ceux qui savent que les jours passent.

