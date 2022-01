Les gérants d’estrade

Depuis que le coronavirus a débarqué au Québec, le moindre questionnement relatif aux actions du gouvernement est accueilli avec exaspération par certains. Sur les réseaux sociaux, ça se déchaîne vite contre ces je-sais-tout qui ont échoué à leurs cours de sciences au secondaire, haïssent les caquistes, gèrent de leur salon, réagissent après coup, n’ont jamais rien à proposer et ne comprennent pas qu’on assemble un avion en plein vol.

Ces appels répétés à se taire m’exaspéraient déjà en mars 2020. À l’époque, tout journaliste qui avait le culot se montrer insistant au point de presse quotidien du premier ministre François Legault, flanqué du Dr Arruda et de la ministre de la Santé, Danielle McCann, était aussitôt épinglé. Comment osait-on exiger des détails et des explications de ce brave trio qui voulait nous protéger ?

De mon salon, je les trouvais pourtant bien générales, ces questions de mes collègues. Dès que les proches aidants furent interdits dans les CHSLD, j’ai eu des échos de situations inacceptables que cela entraînait. Avant même que la tragédie de Herron n’éclate publiquement en avril, quelque chose ne tournait pas rond, bien loin des propos rassurants, voire jovialistes, entendus à la grand-messe de 13 h. Le gouvernement ignorait-il donc ce qui se passait sur le terrain ?

Ce décalage-là a vite été perçu par une foule de gens : le personnel de la santé qui cherchait des masques de protection, les familles des malades que l’on tenait éloignées, les parents déboussolés par l’école à distance, les enseignants laissés sans guide, le milieu culturel abandonné de but en blanc. Et les médecins spécialistes des infections qui rapidement ont trouvé qu’on passait bien du temps à expliquer le lavage des mains et bien peu à promouvoir la protection contre les gouttelettes…

Tout ce monde a fini par prendre la parole, pas du tout à partir des gradins, mais bel et bien en tant qu’acteurs de premier plan, spécialistes de « leur » environnement. Mieux encore, la plus grande partie de ces gens était d’abord, et est toujours, soucieuse de participer à l’effort collectif.

Pas question de nier la pandémie ni de se livrer à des explosions de colère, comme on a pu le voir au sud de la frontière ou en Europe, il s’agissait plutôt de comprendre. Cher gouvernement, savez-vous que, avez-vous pensé à, vous rendez-vous compte de l’effet de… Et peut-on attirer l’attention sur telle étude, telle démonstration, comme le font les nombreux experts qui, avec une grande pédagogie, nous démêlent depuis des mois la pandémie dans les médias ?

Le gouvernement Legault n’a jamais eu l’air à l’écoute de ces terrains-là. Le premier ministre n’a exprimé qu’un regret dans sa gestion de la crise, celui de ne pas avoir augmenté plus tôt le salaire des préposés aux bénéficiaires. Point.

Cette manière de se tenir fort, tout d’un bloc, sans doute et sans remords, contribue de toute évidence à l’exceptionnelle popularité de François Legault. Une telle attitude est un atout en temps de crise, surtout que dans le cas du premier ministre, elle est doublée d’une attirante bonhomie. L’homme est rassurant, et pour la majorité des gens, cela suffit : quand la tempête souffle, mieux vaut un leader qui ne tergiverse pas.

Et comme il n’aime pas la critique — la période des questions à l’Assemblée nationale en fait foi —, cela rejaillit sur une bonne partie de la population qui l’apprécie. On a donc beaucoup réclamé que nous laissions le premier ministre, le Dr Arruda et le ministre de la Santé tranquilles. « Vous ne feriez pas mieux ! » est devenu un argument massue.

Sauf qu’on n’en sait rien. Ou plutôt, les partis d’opposition ont bel et bien déposé des propositions concrètes sur la table, et on a maintenant toute une liste de comparaisons possibles, avec d’autres pays ou directement avec d’autres provinces.

Ainsi, dès novembre, la Saskatchewan a commandé un lot impressionnant de tests rapides, offerts dans les bibliothèques comme dans les casernes de pompiers : pourquoi Québec n’en a-t-il pas fait autant ? Pourquoi, ici, aérer les classes en temps de pandémie signifie-t-il encore d’ouvrir les fenêtres, même dans les froids de l’hiver, alors que l’Ontario a réglé ce problème il y a des mois ? Pourquoi l’alerte au variant Omicron n’a-t-elle résonné qu’à la mi-décembre au Québec, tandis que ça faisait deux semaines déjà qu’Ottawa avait adopté des mesures aux frontières pour en limiter les effets ?

On est loin des gérants d’estrade, on parle de gouvernements qui ont pris des décisions appropriées. Et ici, il ne faudrait pas demander pourquoi le gouvernement, sa cellule de crise, la santé publique et son directeur n’ont pas agi sur tel ou tel point, en se contentant de l’excuse que l’avion est toujours en construction ?

Il vole pourtant depuis un bon moment, cet avion, et ce n’est pas être un gérant d’estrade que de demander pourquoi on tourne en rond, pourquoi on ne peut pas circuler la nuit, pourquoi on épuise les agents de bord, pourquoi un million de masques (les N95 !) sont restés dans l’entrepôt… Nous devons poser des questions parce que nous sommes les passagers et que nous voulons nous assurer d’être dans les meilleures conditions possibles pour supporter, physiquement et mentalement, le voyage — sans pour autant virer sur le party !

Et s’il faut qu’il y ait remplacement du pilote à la santé publique, ainsi soit-il. Rien à voir avec les critiques, tout avec la durée d’un épuisant trajet dont nul au monde n’aperçoit la fin.

À lire aussi Décence n’égale pas autocensure