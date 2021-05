Les grèves dont personne ne parle

J’ai eu un petit pincement au cœur pendant la conférence de presse sur le déconfinement quand le premier ministre s’est félicité d’avoir maintenu les écoles ouvertes pendant l’année. Le lendemain, mes enfants allaient devoir rester à la maison parce que le centre de services scolaire avait décidé de fermer toutes les écoles pendant le piquetage du personnel de soutien scolaire.

Le personnel de quoi ? De soutien scolaire. Tous ces gens qui travaillent dans l’ombre, qui ont aidé les petits, souvent à distance cette année, qui ont des jobs que l’on reconnaît moins que celle des profs parce qu’on pense généralement, à tort, que l’école, c’est les profs. La chaîne est évidemment bien plus longue que ça, et pour que l’école roule, il existe beaucoup de maillons moins visibles. Et là, ils tentent de devenir plus visibles. Ils veulent qu’on les voie et qu’on les entende.

Je suis désespérée. Désespérée qu’on en soit là. Que l’école publique soit encore un bateau qui avance coûte que coûte, mais que l’on tient aussi grossièrement pour acquis. Comme si on le laissait voguer en se disant que tout va se régler tout seul. On fait des conférences de presse avec le ministre de l’Éducation pour parler de vaccination dans les écoles, c’est bien, eurêka, mais la réalité, c’est que des milliers de parents n’ont pas le cœur à la fête lorsqu’ils doivent composer avec leur horaire de travail et l’école à la maison pour des jeunes qui sont déjà en retard dans plusieurs matières à la suite de deux années scolaires chamboulées par la pandémie. D’autres grèves sont annoncées et nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous ne pouvons pas dire grand-chose non plus, car bien sûr que la grande majorité des parents appuient l’école et comprennent qu’il est urgent d’améliorer les conditions de travail de ceux qui la font rouler. Mais en même temps, nous nous retrouvons aujourd’hui les mains liées, la tête pleine d’une charge supplémentaire dans un quotidien déjà tellement fragilisé.

J’ignore qui a suggéré cette grève à ce moment-ci de l’année, je sais bien qu’une grève sert justement à déranger, ce n’est pas un apéro au Ritz, mais j’ai l’impression qu’en la proposant maintenant, après tant de misère, on vous a conseillé de tirer sur vos alliés. Opposer les parents à l’école est la dernière chose que l’on doive faire. Si cette stratégie avait pour but de faire pression sur le gouvernement, je ne vois pas trop comment ça pourrait fonctionner. C’est surtout sur les familles et les enfants que ça met une pression. Et si l’objectif était de nous rallier à la cause, alors que nous avons les petits dans les jambes, des horaires de travail, de l’école à faire à la maison, je ne vois pas trop où nous trouverons l’énergie pour comprendre et améliorer une situation qui n’est pas de notre ressort. Au final, j’ai le sentiment que c’est encore le gouvernement qui gagne dans cette histoire. Pendant que l’école souffre, les parents veulent être solidaires, mais ils en ont plein les bras, et les petits ratent les classes.

Donc, monsieur Legault, faites quelque chose, l’école souffre tellement qu’elle ferme. Et je pensais que votre fierté, c’était de la voir ouverte.