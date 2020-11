Les hommes aussi en arrachent

« Papa, qu’est-ce qu’il a, ton ongle ? Y est bizarre…

— Ah, ça ? C’est rien. C’est juste un p’tit bobo.

— Ark ! C’est dégueu ! Maman !

— Arrête, là… Ça va guérir tout seul. »

Il n’y a pas meilleur exemple pour illustrer le rapport des hommes à leur santé que cette publicité sur la mycose des ongles diffusée (trop souvent au goût de certains) dans les dernières années. C’est du moins l’avis de Philippe Roy, professeur à l’Université de Sherbrooke et expert du bien-être et de la santé au masculin. « Tout est là », dit-il. La minimisation du problème, la pensée magique que ça va s’arranger tout seul. « Pour être un vrai gars, tu dois montrer que la santé, ça ne t’énerve pas. Ce sont les femmes qui s’occupent des soins. Pour que les gars se rendent à l’hôpital, il faut que ça saigne et que “toute” pète. »

Dans les enquêtes statistiques, les hommes signalent toujours moins de maladies physiques et psychologiques, et la pandémie ne fait pas exception. Par exemple, 24,3 % des femmes affirment souffrir d’anxiété ou de dépression liées à la COVID, contre 19 % des hommes, selon une enquête réalisée par des chercheurs de l’Université de Sherbrooke en septembre dernier. Pourtant, eux aussi ont été nombreux à perdre leur job, à vivre des tensions familiales, à composer avec l’incertitude, à côtoyer comme jamais la mort et la maladie.

Les études basées sur l’autoévaluation sont à prendre avec un grain de sel, nuance Gilles Tremblay, professeur à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Les hommes reconnaissent plus difficilement leurs tourments physiques ou mentaux, en bonne partie parce qu’ils sont encouragés très jeunes à « avoir la couenne dure », soutient le spécialiste de la construction du genre et de la santé masculine. « À peine sortis des couches, on les incite à être autonomes, à ne pas pleurnicher. Endurer la douleur en silence devient rapidement associé, dans leur esprit, à une preuve de leur virilité. Ils font semblant d’être capables, alors qu’au fond, des études montrent qu’ils vivent une grande anxiété. » Au Québec, le taux de suicide est d’ailleurs trois fois plus élevé chez les gars.

Heureusement, le stéréotype du preux chevalier tend à s’effacer au profit d’une conception plus fluide de l’identité sexuelle. Mais il n’est pas complètement disparu. « Les hommes de 35 ans et moins ont plus de facilité à exprimer leurs émotions que les aînés, mais ils sont toujours aussi réticents à consulter un professionnel, en particulier en santé mentale », dit le chercheur Philippe Roy. Quand ils appellent à l’aide, il est souvent minuit moins une.

L’expert en prévention du suicide s’inquiète du fait que la pandémie ait restreint l’accès aux espaces de socialisation privilégiés par les hommes, comme les lieux de travail, les centres commerciaux, les cafés. « Ces endroits jouent un rôle très important pour chasser l’isolement. Les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à n’avoir aucun confident. »

Ce qu’il faut surveiller en ce moment, ce sont les signes d’irritabilité et d’agressivité, qui témoignent souvent de la dépression au masculin. « Plutôt que de pleurer ou de se replier sur eux, les hommes ont tendance à avoir la mèche courte, remarque Gilles Tremblay. Certains peuvent même devenir violents, et ce sont souvent leurs proches qui écopent. »

La forteresse n’est heureusement pas impénétrable. « On dit que les hommes ne parlent pas, mais c’est faux. J’ai des heures d’enregistrement pour le prouver », témoigne Philippe Roy, qui mène des entrevues qualitatives auprès d’agriculteurs, un groupe particulièrement à risque sur le plan psychologique. Selon lui, tous les hommes parlent, à condition qu’on emprunte parfois des chemins de traverse. « Au lieu d’aborder directement leur détresse, mieux vaut leur demander comment ils s’adaptent au stress, par exemple. »

À lire aussi Le paradoxe des agriculteurs

De plus en plus de professionnels de la santé connaissent ces techniques de communication, grâce au programme Intervenir auprès des clientèles masculines, mis sur pied il y a 20 ans par Gilles Tremblay et son collègue Pierre L’Heureux. Parmi les stratégies les plus importantes, en particulier en cette période de crise : aller à la rencontre des gars, car la plupart ne se manifesteront pas d’eux-mêmes. Appeler cet ami dont l’entreprise est en faillite. Cet autre en rupture amoureuse. « Lors de la crise du taxi en 2019, qui avait mené à des suicides, des intervenants sont allés voir les chauffeurs sur le terrain pour les sensibiliser à la demande d’aide, et bon nombre s’en sont prévalus, raconte Gilles Tremblay. On fait la même chose maintenant dans les usines en voie de fermeture et dans le milieu agricole. Quand c’est facile d’accès, les hommes répondent à l’appel. »

Besoin d’aide ? Contactez la ligne québécoise de prévention du suicide, accessible en tout temps, au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ou la ligne d’intervention psychosociale au 811. Des ressources sont également proposées sur le site Comment parler du suicide.