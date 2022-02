Les klaxons de l’intimidation

Il y a eu des manifestations un peu partout la fin de semaine dernière, et si la plupart des grandes villes concernées ont mieux géré la situation que les autorités municipales d’Ottawa, cela ne doit pas empêcher de constater qu’elles ont dû contrer des manœuvres d’intimidation qui se déploient sous le couvert de la protestation.

Il est dans la nature même des manifestations de déranger. Même le ralliement le plus pacifique a pour conséquence minimale de paralyser la circulation sur de grandes artères ; j’ai ici en tête les gigantesques foules réunies à Montréal lors de la marche pour le climat en septembre 2019, du Jour de la Terre du printemps 2012, ou contre l’engagement du Canada dans la guerre en Irak en 2003. Des centaines de milliers de personnes ensemble, c’est impressionnant, néanmoins il n’y a eu aucun dérapage.

On vit présentement la situation inverse. Ces protestataires ne cherchent pas à convaincre les gens du bien-fondé de leur point de vue ni à atteindre un objectif concret ; ils ne veulent qu’imposer leur vérité parallèle en menaçant ceux qui s’opposent à eux.

Pour ce faire, tous les moyens sont bons. C’est d’ailleurs un truc efficace, le coup des camions stationnés et des klaxons : ça permet de faire oublier à quel point on n’a affaire qu’à un nombre somme toute limité de manifestants.

À lire aussi Fureur d’hier et d’aujourd’hui

J’ai l’impression d’être devant une cour d’école, toujours un lieu privilégié pour l’intimidation, en dépit de toutes les campagnes de prévention. Les grandes gueules parviennent facilement à s’imposer, habiles à s’entourer d’alliés, écrasant les faibles et terrorisant ceux qui osent leur tenir tête. La grande gueule arrive même à avoir l’air populaire : on ne veut tellement pas être dans sa ligne de mire ! C’est fort, la peur, ou l’envie d’avoir la paix.

Je parle des cours d’école, mais ce phénomène se vit aussi dans les établissements scolaires, comme le prouve cette déplorable histoire survenue à l’école secondaire Saint-Laurent, à Montréal, où un trio d’entraîneurs de basketball féminin vient d’être arrêté pour des infractions de nature sexuelle. Depuis, on ne cesse d’en apprendre sur le climat toxique que le trio faisait régner et que certains ont cherché à dénoncer, en vain. L’équipe sportive remportait ses matchs et l’entraîneur principal savait remettre ses détracteurs à leur place. Les critiques finissaient par se taire.

Des scénarios du genre se produisent ailleurs, des universités jusqu’aux usines, des chantiers de construction jusqu’aux milieux artistiques. Ce n’est jamais simple d’isoler une grande gueule ! C’est d’autant plus compliqué qu’elle arrive à faire mousser sa popularité en parlant haut, et fort, et cru, ce qui forcément attire l’attention, voire une certaine adhésion dans les moments de fragilité sociale.

Les participants aux manifs de camionneurs (puisqu’il faut les appeler ainsi même si on sait maintenant que ceux-ci sont minoritaires) pratiquent ces tactiques, dans l’irrespect le plus total pour ceux qui ne pensent pas comme eux. Les résidants d’Ottawa, harcelés chez eux, voire menacés, peuvent en témoigner. Mais ce n’est pas plus rassurant ailleurs.

Au terme de la fin de semaine à Québec, le maire Bruno Marchand se disait « très content que la très, très grande majorité des manifestants aient respecté les citoyens, aient respecté les commerçants ». L’événement a néanmoins été perturbant, mais comme les intimidateurs à la « Rambo » Gauthier ont fait preuve de retenue, il faut se réjouir. Hé ben… Pourtant, ils ont prévenu qu’ils reviendraient et ce sont eux qui, du haut de leurs camions, dictent les règles du jeu. Cela ne me semble pas rassurant.

À lire aussi Décence n’égale pas autocensure

Je ne me réjouis pas plus de constater que ces manières de faire suscitent des émules dans d’autres pays et gagnent en popularité ici. L’épuisement face à la pandémie rend aveugle et sourd au fait que les organisateurs de ces manifs jouent un jeu malsain en rejetant les élus, les médias, la discussion, les compromis.

Et j’estime dangereuse la tentation de donner de la légitimité à ce mouvement quand j’entends certaines personnes promouvoir un dialogue politique avec ses porte-paroles, en faisant valoir qu’il faut arrêter de se diviser. Ces gens ont instrumentalisé la pandémie de COVID-19 pour en fait contester l’État ; les dérives du trumpisme ne doivent-elles pas nous servir de mise en garde ?

Je ne crois pas davantage que le bruit des klaxons représente la voix du peuple. Le peuple a suivi les consignes, s’est fait vacciner et veut simplement que les mesures sanitaires s’ajustent à son état de santé, physique comme mental. C’est toujours à ces gens-là que les élus en tout genre doivent donner la priorité.