Prix de l’impact social 2019 : Améliorer le monde, un geste à la fois

Admettons-le, notre vieux réflexe de compenser les problèmes après les avoir causés ne suffira pas pour relever les défis sociaux et environnementaux du XXIe siècle. Planter des arbres après s’être enrichi au moyen du pétrole, faire un don à un hôpital après avoir mis sur le marché une substance cancérigène, c’est trop peu, trop tard.

Il est temps de faire autrement. Il est temps de faire mieux. Et plusieurs organisations publiques, privées et sans but lucratif se sont déjà engagées dans cette voie grâce à l’impact social. Cette approche consiste à se préoccuper de l’ensemble des conséquences de ses activités sur la société. Surtout, cela implique d’agir pour s’assurer que lesdites conséquences sont positives plutôt que négatives.

Pour une entreprise qui met l’impact social en application, l’environnement n’est pas quelque chose qui relève du marketing, mais de tous les employés, à commencer par la haute direction. Pour un organisme sans but lucratif qui adopte cette manière de faire, les revenus ne dépendent pas de l’État, mais de la capacité de trouver un modèle d’affaires innovant.

À première vue, l’impact social peut sembler contreproductif, particulièrement dans le secteur privé. Après tout, cela ne risque-t-il pas de nuire aux profits ? C’est tout le contraire, assure Christian Bélair, président de Credo, une société qui accompagne les organisations intéressées par cette approche. « L’impact social permet de régler des problématiques d’affaires. Une entreprise qui se préoccupe réellement des changements climatiques aura par exemple plus de facilité à recruter des “milléniaux”, pour qui les valeurs environnementales sont importantes. »

C’est pour faire connaître l’impact social et inspirer davantage d’organisations à passer à l’action que L’actualité s’est associé à Credo pour lancer les Prix de l’impact social 2019. Au total, 142 entreprises et organismes sans but lucratif ont soumis leur candidature, un résultat qui dépasse nos attentes. Les 11 lauréats que nous vous présentons comprennent notamment une multinationale, un sous-traitant du secteur alimentaire et un organisme de quartier. La preuve que toutes les organisations, quelle que soit leur taille, peuvent contribuer à améliorer le monde.