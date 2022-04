Les relations amicales, clé d’une intégration réussie

Parmi les facteurs qui compliquent les contacts entre nouveaux arrivants et membres du groupe majoritaire, vous mentionnez l’anxiété interculturelle. De quoi s’agit-il ?

Lorsqu’on rencontre une nouvelle personne, on passe beaucoup de temps à établir un terrain commun. De manière implicite et inconsciente, on échange de petites choses pour être sûr qu’on a la même vision du monde et qu’on est sur la même longueur d’onde.

C’est généralement beaucoup plus facile de trouver ce terrain commun si on est issu du même groupe culturel : on a sensiblement les mêmes normes sociales, les mêmes repères et références. On a une bonne idée de qui est la personne devant soi, de ce qu’elle est susceptible de penser et de ressentir dans certaines situations.

Dans un cas de communication interculturelle, ce terrain commun se définit plus difficilement. C’est comme essayer de naviguer dans un nouvel endroit sans carte. C’est beaucoup plus exigeant. Si on ajoute les appréhensions de discrimination, d’incompréhension et de rejet qui viennent avec le processus d’immigration dans une nouvelle société, ça rend le tout encore plus anxiogène.