Votre tête fait ça aussi ? Elle ne peut pas aller vers l’avant alors elle va vers l’arrière ? Je suis habitée de tous mes souvenirs. Un rien, une clôture dans la rue, une odeur, un son… Paf, je pars. Peut-être qu’avant ça me faisait ça aussi, mais j’étais trop occupée. Je récupérais les souvenirs qui montaient en moi comme les fenêtres surgissantes d’un ordinateur. Je cliquais automatiquement sur le X pour qu’elles se ferment. « Maudit disque rayé. Pourquoi tu m’envoies ces images-là maintenant ? Ça n’a pas rapport. » Je pense aussi que j’avais peur de les regarder. Les souvenirs, c’est la preuve que le temps passe.

Mais là, vu que j’ai que ça à faire, que je flotte en apesanteur, que le temps ne veut plus rien dire et que je n’ai plus le luxe de me projeter vers l’avant… Qu’à cela ne tienne, je vais partir vers l’arrière. Je me sens comme dans le TGV. En France, dans les trains, tu peux être assis dans le sens contraire de la marche. Un peu comme dans les petits sièges que mon père installait dans la partie arrière de sa Volvo. Ma sœur et moi adorions y voyager. Est-ce que c’était sécuritaire ? Bien sûr que non. En plus on aurait eu de la place sur la banquette, mais j’imagine que rouler à l’envers dans ce qui sert de coffre d’une auto en jouant au Game Boy (la première console de jeux portable) était plus attrayant. Comment faisait-on pour ne pas avoir mal au cœur ? Un secret que seuls les enfants connaissent.

Je voyage vers l’arrière. Ça a un côté réconfortant. Ça me rappelle que j’existe. Je suis habitée de mes souvenirs et je vois comme ils sont le tissu de ma vie. De ce que je suis. J’en ai beaucoup des souvenirs. J’ai 38 ans. J’ai quand même pas mal vécu. J’aime bien revisiter le passé à la lumière de celle que je suis maintenant. Parfois pour me moquer un peu de ce que je pensais. Ou juste pour me promener dans le temps et revivre l’instant. J’ai des souvenirs qui viennent colorer mon présent, des images auxquelles je n’avais pas pensé depuis 30 ans. Faire du vélo sur un chemin de terre chaud. Longer les ronces. Les ronces pleines, pleines, pleines de mûres. Des grosses mûres noires d’une haie dont plus personne ne s’occupe. Une haie qui fait bien ce qu’elle veut et qui va te crier « mûres ! » si elle veut. Devoir enjamber un fossé pour tenter d’attraper les mûres. Et bien sûr, tomber dans les ronces.

Ces moments, quand on était petits, où il arrivait un truc et on était loin des parents. Merde, elle est tombée dans les ronces. Est-ce qu’on doit aller prévenir Papa et Maman ? Est-ce qu’on va s’en sortir tout seuls ? Est-ce que je laisse la personne qui s’est fait mal pour aller le dire à un adulte ? Ou est-ce que je reste avec elle le temps que quelqu’un nous trouve ? Toutes ces questions d’enfant desquelles on peut fuir en jouant au Game Boy.

Mes enfants se fabriquent des souvenirs. En ce moment je ne sais pas trop ce qu’ils se fabriquent. Ils se souviendront avoir joué des heures au jeu vidéo. Ils se souviendront qu’il n’y avait pas d’école. Ils se souviendront de cette année scolaire volée par un virus. Ils se souviendront que tout s’était soudainement arrêté. Que le gymnase qui devait être construit à leur école s’était volatilisé. Mais les enfants sont les champions de l’heure. Parce que les enfants n’ont pas de rapport au temps.

Pendant qu’on s’étouffe à essayer de vivre le fameux moment présent, eux font ça les doigts dans le nez. Vous verriez ma fille de cinq ans. Elle est joyeuse comme une pie. Rien ne l’arrête. Oui, bien sûr, à l’occasion, je suis la pire mère du monde parce que je ne peux pas jouer avec elle, je dois m’occuper de son petit frère, du lave-vaisselle. Mais autrement, balançoire, amis escargots, pyjama à l’envers, bottes de pluie, pas le temps de niaiser.

Les enfants sont les champions du moment présent. Je les envie. Au moins je peux le revivre, le temps présent. En souvenir.

