Les super-ilots à la rescousse des citadins

Au cœur de la ville de Vitoria-Gasteiz, capitale du pays basque espagnol, la Calle de Postas prend chaque week-end des allures de fête de quartier.

À l’ombre des magnolias, cyclistes, bambins et chiens sans laisse se côtoient dans une rieuse harmonie. Les terrasses des cafés débordent. Les bancs publics accueillent des familles dégustant des crèmes glacées. Ainsi va la vie dans cette ville de 200 000 habitants dont près de la moitié des rues — incluant la Calle de Postas (calle veut dire rue en espagnol) — ont été fermées aux voitures au cours de la dernière décennie.

« Cette ville est mon laboratoire », dit Salvador Rueda, un urbaniste espagnol de 66 ans qui a aussi supervisé des transformations piétonnes à grande échelle dans de plus grandes villes, notamment Barcelone et Buenos Aires.

L’histoire de Vitoria-Gasteiz ne la prédestinait pourtant pas à devenir un terrain d’exploration urbaine. Berceau de l’industrie automobile du pays — des usines de Mercedes et de Michelin y sont installées — elle était une bien improbable vitrine pour le concept de ville piétonne. « Si nous pouvons faire une telle chose ici, alors d’autres peuvent s’en inspirer et le reproduire ailleurs », affirme l’urbaniste.

Salvador Rueda est le chef de file mondial du concept des super-ilots (superilles en espagnol, superblocs en anglais). Les super-ilots sont un type d’aménagement urbain dans le cadre duquel un groupe de rues commerçantes ou résidentielles sont fermées à la circulation dite de transit, c’est-à-dire que les véhicules qui n’ont pas pour objectif de s’arrêter dans ce quartier ne peuvent y accéder (seuls les véhicules des résidents, les services municipaux et les véhicules d’urgence sont autorisés). Les super-ilots sont quadrillés de voies piétonnes et parsemés de places publiques verdoyantes.

Grâce au travail de Salvador Rueda, la ville de Vitoria-Gasteiz compte maintenant 63 de ces places vertes, et 48 autres sont planifiées. « C’est une révolution », dit-il alors que nous roulons à vélo le long de la rue de Postas. « Une révolution bon marché car vous n’avez pas à détruire un seul édifice. »

L’idée de quartiers libres de toute circulation automobile n’est pas nouvelle. Elle est apparue dans les années 1920 et a été appliquée, souvent avec des résultats décevants, dans la conception de campus d’entreprises ou de sites de logements à loyer modique. Personne n’avait mis le concept en oeuvre aussi largement et avec autant de succès que ne l’a fait Salvador Rueda.

Dans certaines parties de la ville, le travail de son équipe a réduit le nombre de voitures sur la route à 27 %, ce qui a conduit à une réduction de 42 % des émissions de CO 2 de la ville. Plus de 50 % des habitants déclarent désormais la marche comme principal mode de transport. Pour un autre 15 % des habitants c’est le vélo !

En septembre 2019, les Nations-Unies ont remis à Vitoria-Gasteiz un Global Green City Award (prix de la ville verte de l’année), saluant l’engagement de la ville en faveur non seulement « du développement durable mais aussi de l’égalité, de la sécurité, du bonheur et de la santé de ses citoyens. » Des villes des États-Unis et d’Amérique latine songent à importer le modèle.

Pour aménager un super-ilot, Rueda et son équipe débutent généralement avec une surface d’environ 40 acres (neuf blocs bâtis). Ils élargissent les trottoirs, plantent des arbres, ajoutent des voies cyclables, installent des bancs. Les voitures ne sont pas interdites mais la circulation dite de transit l’est (autobus et taxis circulent dans le périmètre entourant le super-ilot). Dans les projets espagnols de Rueda, les véhicules qui ont affaire dans le quartier — ceux des résidents ou les véhicules de livraison, par exemple — doivent se conformer aux règles du quartier, notamment une limite de vitesse de 10 kilomètres à l’heure !

Des caméras enregistrent la vitesse et l’itinéraire des véhicules. Ceux qui enfreignent les règles s’exposent à des contraventions de 200 euros (environ 285 dollars canadiens) pour chaque violation. « Tout le monde ici se conforme aux règles », dit Rueda, en descendant de son vélo. Sourire en coin, il pointe tout de même du doigt une des caméras en circuit fermé accrochée à un édifice. « Mais nous les tenons à l’œil, juste au cas. »

La conversion d’un quartier en super-ilot coûte environ cinq millions d’euros (plus de sept millions de dollars canadiens). L’ensemble des super-ilots aménagés à Vitoria-Gasteiz de 2008 à 2016 ont coûté environ 56,6 millions d’euros (plus de 81 millions de dollars canadiens).

Sur la rue de Postas — située dans le super-ilot Sancho el Sabio — les travaux les plus coûteux ont été la création de voies cyclables et piétonnes, la redirection des lignes d’autobus autour du périmètre et l’installation d’espaces de rangement pour les vélos. D’autres dépenses importantes furent la construction de garages souterrains pour les voitures et la présentation du projet à la population. Le tout a été financé par le gouvernement régional basque, le gouvernement central de Madrid et l’Union européenne.

« Nous sommes très chanceux ici, dit Gorka Urtaran, le maire de Vitoria-Gasteiz. Dans cette ville, la politique environnementale n’est pas aussi polarisée que dans d’autres parties du monde ou même dans d’autres parties de l’Espagne. » La section locale du parti de centre-droit Partido Popular soutient le concept des super-ilots, tout comme le font les manufacturiers de voitures qui emploient 30 % des travailleurs de la ville.

Alberto González Pizarro, directeur commercial de Irizar E-mobility, une société qui construit des autobus électriques, estime que les manufacturiers de voitures voient les super-ilots comme une occasion d’affaires. « D’autres modes de transport sont en train de naître et nous sommes très bien équipés pour les construire, dit-il. Nous sommes prêts pour le futur. »

Le syndicat des conducteurs de taxi s’est aussi rallié. « Nous faisons autant d’argent qu’avant, peut-être même plus, et nous ne détruisons pas l’environnement », dit Izaskun López de Sosoaga, président de l’Association des taxis d’Alavesa, un syndicat de chauffeurs de Vitoria-Gasteiz. « C’est gagnant-gagnant. »

La création de super-ilots a été moins facile à Buenos Aires, en Argentine, où Salvador Rueda a été embauché en 2018 pour en aménager dans cinq quartiers.

Contrairement aux villes espagnoles avec leurs places publiques, leurs allées et leurs ruelles propices à la marche à pied, la ville de Buenos Aires dépend plus des voitures et le transport en commun y est beaucoup moins fiable.

Les projets de Rueda ont connu quelques succès. L’administration municipale prétend, par exemple, que la circulation automobile dans certaines parties du centre-ville a baissé de 77 %. Mais parce que les véhicules sont interdits dans cette partie de la ville durant la journée, les commerçants se plaignent de devoir se rendre à leur commerce à 7 h le matin pour recevoir les livraisons.

« Les gens adorent se promener le long de ces rues, dit Nancy Demetellier, 56 ans, propriétaire de ABC Glass, sur la rue Maipú. Mais nous, les commerçants, nous sommes un peu fatigués de cette situation. »

Dans le quartier d’Once, à l’ouest du centre de Buenos Aires, la résistance des propriétaires d’entrepôts et des commerçants a été tellement intense que la municipalité a dramatiquement réduit le plan original. « Trois millions de personnes à Buenos Aires vont travailler chaque matin, plusieurs d’entre eux en voiture », explique Pablo Güiraldes, directeur de l’aménagement urbain au ministère argentin de l’Environnement et des Espaces publics. « Il est difficile de réduire les attentes après 50 années de politique faisant la promotion des voitures. Les gens veulent pouvoir prendre leur voiture pour se rendre n’importe où, et pouvoir la stationner n’importe où. »

Des problèmes du même ordre ont éclaté à Quito, en Équateur, où Salvador Rueda a commencé en 2014 à dessiner des plans pour des super-ilots. Quelques rues ont bien été converties, mais des autobus y vrombissent encore à toute vitesse. Les lignes d’autobus dans ce pays appartiennent en effet pour la plupart à des entreprises privées, et le gouvernement municipal n’a pas été en mesure de dérouter les autobus hors des rues aménagées.

Même en Espagne, certains habitants ne sont pas encore prêts à céder les rues aux piétons.

À Barcelone, par exemple, où le gouvernement municipal a aménagé six super-ilots et a des plans pour en créer 503 autres d’ici 2050, on a vu de petites mais fougueuses protestations populaires. Dans le quartier de Pobenou, un résident, Francesco Abad, s’est plaint l’an dernier au quotidien Ara. « Désormais, j’ai besoin de 20 minutes de plus pour me rendre au travail. Je dois marcher un demi-kilomètre juste pour me rendre à ma voiture ! »

Le site web américain CityLab, spécialisé dans les sujets touchant la vie urbaine, a rapporté que les parcours en voiture autour des super-îlots prenaient trois fois plus de temps qu’auparavant. « Étendre ce modèle à travers la ville rendrait la circulation en voiture à Barcelone aussi complexe que de résoudre un cube Rubik », affirmait l’article.

Janet Sanz Cid, mairesse adjointe responsable de l’énergie et de la planification urbaine, convient que le modèle cause des désagréments mais estime que c’est peu cher payé pour gérer une crise de santé publique.

L’an dernier, selon un rapport de l’Agence de santé publique de la ville, au moins 351 personnes sont mortes suite à la pollution causée par les émissions polluantes des voitures. Une étude publiée en septembre par l’Institut de Barcelone pour une santé globale, estimait que la ville pourrait éviter 667 décès prématurés chaque année si elle aménageait tous les super-îlots proposés.

À Vitoria-Gasteiz, tout comme à Barcelone, des habitants se sont plaints de la hausse des prix des loyers des appartements contigus aux super-ilots, un phénomène qui risque de forcer les locataires d’origine à quitter le quartier.

C’est la dure loi de l’embourgeoisement : faites quelque chose de beau et les prix augmenteront. Pour atténuer ce problème, le maire de Vitoria-Gasteiz et la mairesse de Barcelone, Ada Colau, soutiennent un projet de loi visant à instaurer un contrôle des loyers.

« La solution n’est pas de ne pas construire les super-ilots, insiste Rueda. C’est plutôt d’en construire partout, pour qu’il y ait une compétition entre les différents quartiers. »

Salvador Rueda est très conscient des dangers posés par les voitures. En 2004, lui et sa famille circulaient en voiture sur une autoroute lorsqu’un véhicule venant en sens inverse a roulé sur une bouche d’égout dont le couvercle avait été laissé entrouvert. Le disque d’acier de 50 livres a volé dans les airs et a été projeté à travers le parebrise de la Volvo bleue des Rueda. Sa femme a été frappée en plein visage et tuée sur le coup.

Rueda dit qu’il associera pour toujours les voitures à l’enfer que sa voiture est devenue ce jour-là. Il rappelle qu’au 20e siècle, les collisions avec des voitures ont tué environ 60 millions de conducteurs, cyclistes et piétons. « Les voitures sont un artefact intéressant d’une époque historique, dit-il. Mais peut-être que la période de leur utilité technologique s’achève. »

L’urbaniste précise qu’il ne déteste pas les voitures. « Il y a plusieurs façons de réduire les émissions de CO2 des villes. Les super-ilots ne sont qu’un élément qui nous aide à penser à quoi les villes de demain pourraient ressembler. »

Lors d’une récente conférence, Rueda a utilisé une métaphore très espagnole pour expliquer ses idées, comparant la composition des villes à celle du plat national de son pays : la paëlla.

« La paëlla est un équilibre de proportions, dit-il. Même si vous utilisez les meilleurs ingrédients, si vous n’ajoutez pas de sel, la paëlla sera fade et si vous en ajoutez trop, elle sera immangeable. » En permettant aux voitures de dominer totalement les villes, dit-il, nous avons trop salé et nous avons ruiné notre souper.

De retour à Vitoria-Gasteiz, nous chevauchons nos vélos pendant des kilomètres, le long de ce qui semble être un réseau sans fin de super-îlots s’étendant jusqu’aux limites de la ville, là où les rues et les édifices disparaissent et où l’horizon s’ouvre sur une ceinture d’espaces verts.

Devant nous s’étale un vaste labyrinthe de forêts et de milieux humides, traversé de rivières et de pistes cyclables. À la limite du parc, la réalité du monde réapparait sous la forme d’une autoroute bruyante et bondée. De l’autre côté, des usines automobiles abandonnées et de nouvelles manufactures ferment l’horizon.

Appuyé contre mon vélo, la ville de Vitoria-Gasteiz derrière moi, j’ai le sentiment de voir le symbole même du rêve de Rueda : de ce côté-ci de l’autoroute, un futur incroyablement attrayant, de l’autre, un monde figé dans le 20e siècle. Je demande à Salvador Rueda s’il pense qu’on peut construire des ponts entre ces deux mondes.

« Je ne sais pas, dit-il, avant de sourire et de tourner son vélo vers la ville et ses super-ilots. Allons, retournons à Vitoria-Gasteiz. »

