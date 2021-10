Les systèmes créent l’exclusion

Qu’est-ce qu’un système ? Parmi les définitions qu’en donne Le Petit Robert, je retiens celle qui me semble les englober toutes : « Ensemble coordonné de pratiques tendant à obtenir un résultat ou présentant une certaine unité. »

Et que recouvre le mot « systémique » ? Quelque chose qui « affecte le système dans son ensemble », voire le contamine, si j’extrapole à partir de l’exemple donné d’un « insecticide systémique ».

Je me retrouve ainsi bien embêtée.

Au moment même où j’écris, il est question du rapport de la coroner Géhane Kamel qui cible le racisme systémique comme facteur ayant contribué à la mort de Joyce Echaquan. Mais aussi d’un rapport français dénonçant la manière systémique dont l’Église catholique de France a caché des agressions sexuelles commises par des prêtres et du personnel, faisant 330 000 victimes depuis les années 1950 ; de syndicats de policiers qui plaident qu’ils ne sont pas des meurtriers, alors qu’on leur reproche de faire du profilage racial ; de discrimination salariale envers des femmes noires dans le système de santé. Autant d’enjeux majeurs, et on pourrait en citer d’autres.

Or, le problème n’est-il pas en soi le système qui, c’est son essence, doit présenter « une certaine unité » ? Donc ignorer ou rejeter tout ce qui dépasse ou n’entre pas dans les cases ?

J’ai en tête une scène terrible, qu’on a vue à répétition à l’époque, alors qu’elle était insoutenable — mais comme elle concernait quelqu’un de démuni et qui n’était pas d’ici, rien ne faisait contrepoids au système médiatique, eh oui, qui a priori, c’est son rôle, est prêt à tout diffuser.

Il s’agit de l’histoire de Robert Dziekanski, un immigrant polonais mort en 2007 à l’aéroport de Vancouver après avoir reçu cinq décharges de pistolet électrique envoyées par des agents de la GRC.

L’homme était venu au Canada pour s’installer chez sa mère, en Colombie-Britannique. Mais il ne parlait pas anglais et ne comprenait pas où il devait aller dans l’aéroport. Il a tourné en rond pendant 8 heures, après un vol qui avait duré 10 heures. Laissé à lui-même, perplexe, fatigué, il devenait de plus en plus agité : on sent totalement son désespoir sur les images filmées par quelqu’un qui était sur place. Son comportement dérangeait, un Taser a tout réglé.

J’ai toujours vu dans cette histoire un concentré de nos sociétés modernes : il ne faut pas déranger le ronron du quotidien. Mieux vaut parler la bonne langue, rester calme, respecter les consignes et ne rien remettre en question. Être un bon passager qui sait où il va, un bon élève qui suit ses cours sans soutien, un bon malade qui demeure autonome et lucide et qui patiente sans mot dire à l’urgence, une bonne victime qui a des réponses claires à toutes les questions, monsieur le juge… Sinon, c’est à nos risques et périls.

Dans le système de santé, que je connais mieux, j’ai vu des vieux se faire houspiller sans ménagement et des gens être négligés précisément parce qu’ils criaient haut et fort leur mécontentement. Parmi les « anges gardiens », pour reprendre l’expression du premier ministre François Legault, il n’en manque pas qui sont fatigués, blasés, indifférents, exaspérés. Du racisme s’en mêle, évidemment, mais on voit aussi le rejet de la pauvreté, de la maladie mentale, du grand âge… Ça se vit au quotidien, mais on n’en parle pas.

Si on voulait vraiment retrouver de la compassion et de l’humanité, c’est de tout cela qu’il devrait être question, et bien sûr de la manière qu’ont les institutions de se replier pour se protéger quand elles sont prises en faute — armée, Église, hôpitaux, syndicats…

Plutôt, on ajoute des normes, des protocoles, des formulaires, des formations… De la théorie qui alourdit encore les journées, alors qu’il faudrait dégager du temps pour s’occuper des humains réels. Et encourager les esprits rebelles pour que les cases du système ne soient que des repères, pas des boîtes où l’on s’enferme.

