L’espoir des canettes

Elles s’entassaient, les canettes. Je les accumulais dans une armoire. Mais mon petit appartement montréalais a des limites. Bien des limites ces temps-ci. Alors je me suis dit que je les déposerais dans un sac, devant chez nous. En temps normal, les canettes sont toujours récupérées. Des gens les ramassent pour les échanger contre de l’argent. Ils sillonnent les rues à vélo, à pied, avec leurs gros sacs. Le jour du recyclage, on les entend arriver de loin, cling, cling, cling. Mais dernièrement, le son s’était arrêté.

La machine ne fonctionne plus. Elle ne prend plus les canettes. Le dépanneur non plus. Ni le comptoir des retours à l’épicerie. Les canettes sont orphelines.

Pourtant, quand je les ai sorties récemment, regroupées dans un sac, elles ont disparu. Le lendemain matin, elles n’étaient plus là. C’est donc que quelqu’un les prenait encore. Alors j’ai recommencé à les sortir, pour ne pas les laisser s’entasser chez moi. À les donner à quelqu’un d’autre. Qui en avait besoin.

C’était un geste d’espoir de les prendre, quand même. De les collectionner. De les garder chez soi. Ça voulait dire que quelqu’un se disait « un moment donné, ça va repartir ». Et effectivement… La machine a repris du service.

Ça n’est pas facile de prendre des décisions en ce moment. Le monde nous fait désormais beaucoup plus peur. On voudrait pallier cette peur et prendre des décisions pour nous protéger et pour l’avenir. Mais on fait quoi ? Est-ce qu’on prend des décisions de vie en fonction de la pandémie ou on attend et on essaie de mettre à profit ce que l’on a déjà bâti ? Est-ce que l’on quitte le navire, on construit autre chose, quelque chose qui prendrait en compte les nouvelles réalités du télétravail, des villes trop peuplées, trop polluées ? Est-ce que l’on part ? Est-ce que l’on se fait une nouvelle vie ailleurs ? Est-ce que l’on change nos vies en fonction de la réalité des pandémies, pour s’en protéger ou au contraire on s’accroche et on attend que le vent se calme ?

C’est très dur de vivre sans pouvoir faire de plan. Oui, bien sûr, comme disait John Lennon, « la vie est ce qui passe pendant que l’on est occupé à faire d’autres plans »… Oui, le moment présent, bien sûr que l’on a que ça. N’empêche que mes enfants ne vont pas à l’école depuis deux mois, qu’ils n’y iront pas jusqu’en septembre (minimum). Et j’espère savoir un jour si je prends mes décisions pour protéger ce que j’ai maintenant, même si c’est en pause, ou si je pars construire ailleurs, pour répondre à cette pandémie.

J’admire celui qui a entassé les canettes avec la foi et la certitude que la machine repartirait.

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !