Lettre à toi qui publies des photos de ton voyage dans le Sud

Salut.

Ça va ? Fait beau ? Si j’en juge par tes Stories et tes photos, ça a l’air d’être le paradis. Tranquille, aussi. La plage à vous tout seuls, ou presque. Donc je ne prendrai pas trop de ton temps, mais je vais peut-être planter un nuage dans ton ciel azuré à perpétuité. Je t’écris parce qu’il faut que je t’explique une chose à propos de tes photos, justement.

Mais on va commencer par le plus important : t’es dans le Sud, t’as le droit, c’est vrai. C’est aussi vrai que c’est pas vraiment de mes affaires.

Oh, j’ai mon avis sur la question. Mais j’arrive aussi très bien à comprendre l’envie de partir. Elle me taraude sans cesse. Tu n’en pouvais plus d’être enfermé, tu rêvais de plages. Moi, c’est les montagnes. Je pensais aller en France, en Suisse et en Italie pour un périple alpestre au printemps ou à l’automne prochain. J’ai décidé de repousser d’un an. La COVID déferle sur l’Europe. L’idée de me blesser en descendant un col et d’aller prendre la place d’un patient atteint d’une maladie grave dans un hôpital me fait me sentir suffisamment minable pour me faire remettre un voyage que je considère comme celui de ma vie. Celui sur la grande bucket list de ma religion cycliste. L’équivalent de Compostelle pour le pieux, avec presque tous les cols mythiques qui manquent à mon palmarès.

Et si la Croix-de-Fer et le Stelvio peuvent attendre, Punta Machin aurait pu en faire autant, me semble.

Mais bon, t’as décidé de partir quand même. Malgré les recommandations. Je le répète, ce bout-là, que je le trouve niaiseux ou pas, ça t’appartient. Et puis t’es peut-être une travailleuse de la santé qui s’échine 70 heures par semaine depuis 9 mois à essayer de sauver la vie du monde, alors là, qui suis-je pour juger…

Mais supposons que tu n’es rien de tout cela. Que tu fais une job comme une autre. Dans la construction, en communication, dans un bureau d’assurances, disons. Fallait-il vraiment qu’en plus de partir, tu l’écrases sur la gueule du monde et publies tes photos et tes petites vidéos de toi à la plage, de toi au resto, de toi à vélo sur les réseaux sociaux ? Donc que tu étales pour tous les gens autour de toi ce qui constitue un assez mauvais exemple à suivre, mais surtout, un cruel manque d’égard pour celles et ceux qui souffrent pendant que tu t’amuses ?

Je te demande : es-tu un peu nono ou juste inconscient ? Ou alors peut-être que tu penses que tu fais un pied de nez aux moutons de mon genre qui respectent les recommandations, qui ne verront à peu près personne à Noël, qui tentent comme ils peuvent de préserver la santé mentale de leur ado privée de la seule chose qui compte vraiment pour elle : sa vie sociale ?

Je pense à ta sœur qui est prof et qui s’arrache les cheveux de la tête avec l’enseignement à distance, avec les bulles, avec les confinements de classes au moindre cas. Je pense à ton cousin médecin qui passe un test de COVID par semaine en croisant les doigts. À tes amis restaurateurs qui voient le travail de leur vie s’évanouir. À tout le monde de ton entourage qui se prive d’aller souper avec ses parents. Qui ne sort pas voir ses copains. À ta vieille tante qui habite en résidence et qui passera les Fêtes devant sa télé. Des gens qui font des sacrifices, volontaires ou pas, qui servent à amoindrir les conséquences de cette crise sanitaire.

Pour eux, tes photos en maillot de bain, dans leur fil, ne sont pas innocentes. Ta décision de te rendre là t’appartient. Mais d’imposer ces images à la face du monde, c’est autre chose.

C’est un peu comme de te préparer un immense pique-nique, avec des bouteilles de Margaux pour rincer ça. Mais au lieu de manger ça en privé, en te gardant une petite gêne, tu vas étendre ta nappe au milieu d’un parc rempli de sans-abris pour t’empiffrer, puis repartir avec tes restes en rotant ton dû.

C’est pareil comme les photos de ton derrière dans le sable en ce moment : ça relève d’une absence de sens commun qui confine à l’indécence. Aussi, si tu penses que tout ça constitue un immense fuck you au système, au gouvernement, à Horacio Arruda, dis-toi bien qu’eux s’en fichent pas mal. Le majeur que tu crois tendre bien haut à leur endroit, c’est dans le cœur des gens que tu connais que tu l’enfonces.

