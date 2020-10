L’Halloween, je suis pas sûre

Sauf votre respect, monsieur le premier ministre, je pense que vous ne vous souvenez pas de comment se passe l’Halloween, ou du moins, que vous ne l’avez pas vécu récemment dans une grande ville.

François Legault a annoncé en conférence de presse que l’Halloween aura finalement lieu. Il l’a dit comme il nous a parlé de la fée des dents pendant la première vague. Plein de tendresse. Bon, bien sûr, on s’imagine que François Legault, quand il rêvait de devenir premier ministre, ne s’était peut-être pas imaginé devoir expliquer un jour les rudiments du passage de l’Halloween. J’imagine que ce n’est pas ça qu’il répétait devant son miroir en campagne électorale. Mais nous y voilà, paf, pandémie oblige : le chef d’État doit nous dire que le mieux, pour passer l’Halloween, c’est un gros bol avec de petits sachets pour que les enfants se servent sans trop toucher aux autres petits sacs…

Mais qu’est-ce qu’on vit ?

N’empêche que sa vision de l’Halloween, ou celle de son équipe, ne cadre pas du tout avec la mienne. Je suis mère de trois enfants d’âge primaire, et je ne vous cacherai pas qu’à ce stade-ci, je me considère comme mère professionnelle. Sans rougir, je pourrais vous dire que je suis ministre de la Famille. Reine du foyer, Darth Vader de mon ménage, je respire fort dans l’oreille de mes petits pour les réveiller le matin et j’organise moi-même des conférences de presse dans ma maison quand « Maman est écoeurée de ramasser vos chaussettes ! »

L’Halloween dans un quartier hyper-résidentiel, monsieur le premier ministre, ça ne se passe pas sans les amis, comme vous avez dit que ça devrait se faire cette année. Je ne sais pas si vous comprenez comment fonctionne une école de quartier, mais je n’ai qu’à sortir de chez moi pour croiser tous les amis de mes enfants. Je les élève presque, comme les voisins élèvent les miens. L’Halloween est faite d’innombrables tapons, beau temps, mauvais temps, et Dieu sait que c’est surtout mauvais temps (allô 2019 !). Nous nous retrouvons collés les uns aux autres dans des scènes qui feraient rougir l’heure de pointe de la ligne orange et même la communauté juive hassidique de Boisbriand. [NDLR : la police a dispersé un rassemblement en zone rouge le samedi 10 octobre.] Nous sommes ensardinés.

Ensardinés comment ? Ensardinés comme « une année une mère est montée sur un perron pour crier qu’elle avait perdu son petit lion de deux ans ». Ensardinés au point où les mères perdent leurs enfants.

Alors comment, dans ce contexte, dans les quartiers très résidentiels de Montréal ou des autres villes, là où nous avons fait tellement d’enfants que les écoles de quartier ne savent plus où les mettre, allons-nous pouvoir appliquer votre vision de l’Halloween de la banlieue ou de la campagne ? Je ne sais pas. Est-ce que, dans l’excitation du 31 octobre, sous une pleine lune, j’aurai ce qu’il faut pour expliquer à mes trois monstres comment respecter les consignes ? Je n’en ai pas l’impression. Est-ce parce que vous savez que le risque de contamination de cette tranche d’âge est faible dehors que vous l’autorisez ? Ou est-ce parce que le provincial vient de pelleter ça dans la cour du municipal ? Allez-vous laisser à madame Plante le soin de trouver les règles réelles pour Montréal ? Assistera-t-on à la scène du gentil papa qui veut et de la méchante maman qui doit dire non ?

Je n’en sais rien, mais, comme mère de famille, je suis bien contente que mes enfants puissent avoir un bout de ce qui est normal en 2020. Cela dit, sauf votre respect, l’Halloween que vous avez décrite en conférence de presse n’est malheureusement pas celle que je connais.