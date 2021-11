L’hygiène au théâtre

Nous vivons une époque d’une éclatante propreté.

Je ne parle pas de la désinfection obligatoire à l’entrée des lieux publics ; je fais partie de ces germophobes qui, bien avant la pandémie, ouvraient les portes avec leurs coudes et se sauvaient aux toilettes pour se laver les mains après en avoir serré quelques-unes.

Non, ce qui m’intéresse, c’est l’hygiène morale. Et non, je ne parle pas de « wokisme » non plus. De toute manière, le terme a tellement été employé à tort et à travers qu’il n’est désormais plus qu’un slogan de vendeurs de clics déguisés en chroniqueurs. Ou de premier ministre.

J’en viens aux faits. Dans un jugement rendu par la Cour du Québec il y a quelques jours, un juge a tranché que de faire fumer des comédiens sur une scène n’est pas un geste artistique. Le théâtre se trouvant dans un bâtiment public où fumer est interdit, la loi étend son bras jusque sur la scène.

Je crois bien avoir assisté à toutes les pièces qui ont valu à trois théâtres de Québec d’être mis à l’amende entre 2017 et 2019 pour avoir permis à des comédiens de fumer sur scène.

Est-ce que l’odeur était particulièrement gênante ? Me suis-je senti agressé ? Non et non. Les cigarettes de sauge qu’on utilise au théâtre sont plutôt discrètes : leur odeur s’apparente à celle de l’encens. En faire brûler serait-il aussi interdit ? Et les fumigènes, on les tolère jusqu’à quelle saturation de l’air ambiant ?

J’ai l’air de niaiser ? Pas tant.

Le théâtre est un lieu de liberté, d’immersion dans un univers. C’est un endroit où l’on navigue sans cesse sur la très mince ligne de la suggestion qui permet de faire croire au public qu’on est quelque part alors qu’on n’y est pas.

Une chambre. Une gare. Un salon funéraire. Un bar. On y dépeint la condition humaine. À toutes les époques. Ce qui implique de boire, de sacrer, de fumer. De commettre des actes licencieux au nom de la recherche de la vérité. Ou pour choquer.

Contrairement au cinéma, trop souvent lisse et consensuel, le théâtre est un lieu où l’on est bousculé. Ce n’est pas toujours le cas, mais c’est un des rares endroits où l’on va de son plein gré pour être déstabilisé, tant par le fait que les comédiens agissent en direct, devant nous, sans filet, que par le propos qui s’y tient et la manière de dire les choses.

Il y a parfois de la nudité (récemment, dans Quills, Robert Lepage devait bien passer une heure à poil sur scène ; dans M.I.L.F., la comédienne Geneviève Dufour jouait elle aussi entièrement nue), de la violence, des lumières stroboscopiques, des mots inacceptables, du bruit, voire une insoutenable lenteur ou un silence oppressant qui ont pour but de mettre le spectateur mal à l’aise.

J’ai déjà vu une troupe allemande qui faisait brûler de la nourriture dans une poêle justement pour que ça pue dans la salle (Endstation Amerika, au Carrefour international de théâtre, en 2002). C’était l’objectif : nous écœurer. Amener l’ambiance du lieu suggéré, un parc de maisons mobiles miteux, jusque dans notre nez.

Fumer sur scène n’est pas gratuit. Je le répète : le théâtre est un lieu de mise à nu (je l’entends ici de manière symbolique) où des comédiens travaillent à créer une illusion fragile qui nous permet d’entrer dans l’intimité de leurs personnages afin de toucher à leur vérité.

Il est des morceaux de cet échafaudage constitué de détails dans la mise en scène qui sont parfois essentiels pour que la magie opère. Fumer, seul ou à plusieurs, en fait partie : c’est un rituel, lui-même composé de petits gestes, que les fumeurs et ex-fumeurs connaissent bien.

Peut-être que tout cela peut avoir l’air ésotérique aux yeux d’un juge ou d’inspecteurs de la santé publique.

C’est autre chose que des spectateurs se transforment en flics de la bonne morale et portent plainte contre ces théâtres. Des lieux où, pourtant, on avertit désormais le public avant la représentation de la possibilité d’être indisposé (par des lumières, de la fumée, de la nudité), parce qu’une partie de l’auditoire souhaite évoluer dans un environnement sans aspérité. Or, le théâtre, c’est l’art le plus près de la vie, avec ce que cela comprend d’inconfort. Souvent, d’ailleurs, je m’y ennuie. Mais lorsque le ravissement opère, je ne connais aucun sentiment semblable à celui que j’y vis.

Fumer est devenu un geste inacceptable ; on peut saluer la chose du point de vue de la santé publique. C’est vrai, ça pue et ça tue. Mais une minorité qui se sent indisposée par une odeur de fumée pendant deux minutes ne devrait pas imposer la tyrannie de son intransigeance à toute une pratique artistique. Ni priver le public d’un élan de création libre d’entraves qui n’ont rien à voir avec la santé.

Personne n’a jamais souffert d’avoir été exposé à quelques lointaines volutes un soir de spectacle. C’est ridicule. Mais on n’est plus ici dans la santé. On est dans l’hygiène morale, comme je le disais. On est dans l’annihilation de tout irritant (oui, ça pue un peu), dans la capitulation face aux bonnes mœurs dont l’application rigoureuse de la loi devient l’instrument.