L’impasse du chemin Roxham

Le gouvernement de Justin Trudeau est à cheval sur la clôture quand il s’agit du chemin Roxham. Il faut dire qu’il ne doit pas directement composer avec les migrants qui y transitent. L’essentiel de son engagement sur le terrain consiste en la présence d’agents de la Gendarmerie royale du Canada qui y appréhendent symboliquement les nouveaux venus avant de les envoyer à Montréal.

Le gouvernement du Québec n’a pas le luxe, lui, de détourner le regard, puisqu’il doit offrir un soutien financier et l’accès aux services publics aux gens qui arrivent sur son territoire.

Il n’a pas non plus le loisir de faire comme bien des analystes de mon espèce, qui tiennent à placer la petite pièce que représente le chemin Roxham dans le vaste casse-tête des migrations internationales.

Ah, nous avons la part belle, nous, Occidentaux ! La planète est notre terrain de jeu. En tant que touristes, nous sommes acceptés dans quasi tous les pays ; en tant que consommateurs, nous profitons des ressources naturelles et ouvrières des pays démunis ou aux gouvernements corrompus. Et quand nous manquons de personnel dans nos champs, dans nos hôpitaux, dans nos garderies, nous allons piger dans les forces vives du Mexique, du Maroc, du Cameroun, d’Algérie…

On s’étonne ensuite de voir des gens fuir l’exploitation et la misère, sans oublier les guerres et les désastres naturels. En 2022, cela s’est traduit par 103 millions de personnes déplacées, selon l’Agence des Nations unies pour les réfugiés — plus du double d’il y a 10 ans.

Cela n’ira pas en s’améliorant, puisque les pays d’accueil s’attaquent aux conséquences de ces déplacements sans s’attarder aux causes. Et les tensions qui en découlent se transforment en affrontements, comme on le voit en Grèce, en France, en Suède, en Turquie, aux États-Unis…

Au Québec, on reste au moins dans une philosophie d’accueil, ce dont témoignent les reportages consacrés au chemin Roxham. Cela ne change rien à la situation précaire des nouveaux arrivants, mais humainement, la nuance nous distingue.

Tout cela étant posé, il reste que, si j’étais première ministre du Québec, je me demande ce que je ferais concrètement de ce bout de chemin là…

Eh bien, je dois admettre que ça finirait par une lettre semblable à celle que le premier ministre François Legault a envoyée dimanche à Justin Trudeau ! Moins pour l’intransigeance quant à la solution immédiate (envoyer dans les autres provinces tous les demandeurs d’asile entrés ici de manière irrégulière) que pour la phrase qui en résume le sens : « Le chemin Roxham devra être fermé un jour, qu’on le veuille ou non. »

François Legault a raison : comment peut-on rester dans pareille fiction ? Surtout qu’elle découle d’une rivalité politique dans laquelle les migrants n’avaient que le rôle de figurants.

Il faut se rappeler que l’Entente sur les tiers pays sûrs, signée entre le Canada et les États-Unis, est en vigueur depuis 2004. Elle exige que toute demande d’asile soit faite dans le premier des deux pays où un migrant arrive. Or, ce n’est que depuis 2017 qu’elle est associée au chemin Roxham.

Cette année-là, Donald Trump, nouvellement élu à la présidence américaine, décide de resserrer les mesures migratoires. Pour bien marquer son contrepoids politique, Justin Trudeau riposte en vantant l’accueil du Canada sur les réseaux sociaux.

Son message est aussitôt entendu : 4 440 migrants passent par le chemin Roxham ; l’année suivante, ils seront 16 220. L’an dernier, on a compté 39 000 passages. Depuis, on a constaté que les réseaux de passeurs et l’encouragement des autorités américaines ont renforcé ce système parallèle d’entrée au Canada.

Qu’on l’aborde du côté du cœur ou de la raison, c’est une incongruité.

Le cœur, c’est que la situation crée une inégalité entre les réfugiés. D’un côté, il y a ceux qui ont suivi les procédures et qui attendent la permission d’entrer ici ; de l’autre, ceux qui, parce qu’ils sont en mesure de traverser la frontière à pied, peuvent aussitôt s’installer. L’injustice a aussi cette forme.

La raison, c’est ce que le premier ministre Legault énonce dans sa lettre de trois pages. Le chemin Roxham étant le point d’entrée non officiel le plus facile d’accès de la très longue frontière entre le Canada et les États-Unis, cela fait que le Québec prend en charge « une part complètement disproportionnée des demandeurs d’asile au Canada ». Ce qui se répercute sur le réseau scolaire, les services de garde, les services de francisation, le système de santé, les organismes communautaires…

Certains s’insurgent : le dérèglement de nos services publics n’est pas dû aux migrants ! Ils rappellent que ceux-ci y occupent les plus durs emplois : aux cuisines, à l’entretien ou comme préposés aux bénéficiaires. Ce constat a pourtant ses limites.

Il faut d’abord noter que si l’immigration permanente monopolise nos débats publics (quel seuil est acceptable ?), l’immigration dite temporaire est trois fois plus élevée, comme le soulignait un dossier du Devoir le mois dernier. Cette immigration temporaire relève toutefois de différents programmes qui permettent de la gérer, ce qui inclut la catégorie des demandeurs d’asile.

Or, le chemin Roxham nous amène dans une autre dynamique, qui entrave désormais la capacité du gouvernement de prévoir l’arrivée de réfugiés et d’y faire face. Ce sont plutôt des passeurs qui sont à la manœuvre et ils n’ont pas intérêt à voir la manne se tarir. Il est dès lors vraisemblable que la popularité croissante du célèbre passage continue sur sa lancée. Voulons-nous réellement que nos politiques démographiques soient dépendantes de pratiques douteuses contre lesquelles nous sommes impuissants ?

Bien sûr, la vraie réponse au passage par le chemin Roxham serait que le sujet soit pris au sérieux par le premier ministre canadien et le président américain. On y arrivera un jour, mais visiblement pas sous les administrations actuelles. D’ici là, on ne peut que répartir les efforts d’accueil, ce qui est de responsabilité fédérale. C’est affaire de raison autant que de cœur.