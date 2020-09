L’incommensurable narcissisme de Donald Trump

J’ai assez hâte qu’il meure. Tut, tut, tut ! N’appelez pas la police, je ne viens pas de souhaiter la mort du président des États-Unis. J’essaye encore moins de l’orchestrer – j’arrive à peine à faire faire des choses à mes enfants, j’aurais du mal à planifier une telle affaire. Donald Trump, comme nous tous, comme les arbres, comme les fleurs, va mourir. Un jour. J’ignore comment, mais je mentirais si je vous disais que je ne rêve pas plusieurs fois par semaine de sa chute. Du jour où, enfin, le silence se fera à jamais dans la bouche de cet ignoble champignon.

Je le hais. C’est assez simple. C’est une verrue que je tente tant bien que mal d’ignorer. Je n’ai pas laissé un seul de ses infâmes mots entrer dans ma tête depuis des lustres. Je ne clique jamais sur un des articles qui lui donnent la parole. Je suis au courant, par source interposée, de ses diatribes, je connais probablement l’ensemble des bêtises qu’il ânonne comme un fond de tonne, mais jamais je ne me prends une dose de lui directement. Cet anchois, souvenez-vous, avait regardé une éclipse à l’œil nu (malgré les centaines de recommandations autour de lui). Je ne suis pas assez sotte pour regarder Trump en face. La connerie, c’est comme le soleil, ça brûle.

C’en est assez depuis le premier jour. Ça va faire quatre ans qu’on se tape cet énergumène qui ralentit le groupe comme un enfant de deux ans à l’épicerie, c’est un miracle qu’on ait survécu aussi longtemps avec cette machine à purin qui étale ses mots de fiente au ventilateur. Je n’en peux plus. Ma seule manière de survivre, moi qui aime tellement les mots, est de l’ignorer. Bien sûr, ce n’est pas simple. Le président des États-Unis, première puissance mondiale (pour l’instant), est important comme le soleil. Voire un dieu. Est-ce que c’est normal qu’un seul homme ait autant de pouvoir ? Probablement pas. La preuve, quand un invertébré accède au trône (sûrement par tricherie), on est bien, bien pogné avec. C’est insupportable.

Cet être n’existe pas vraiment. C’est une sorte d’accident. Lui-même ne sait pas ce qu’il dit la plupart du temps. Est-il sénile ? Juste profondément idiot ? Est-il atteint d’une quelconque maladie ? On ne le sait pas. Avoir accès à la vérité quand t’es un tas de mensonges gros comme Madame Immondice dans Fraggle Rock et que t’as autant de pouvoir que le chef de la mafia russe, c’est pas simple. Ce qu’on sait, et même un bébé naissant s’en rendrait compte, c’est que ce mollusque est narcissique. Il est aussi narcissique que l’eau bout à 100 degrés. Il est narcissique à un tel point qu’il est allé donner 18 entrevues à Bob Woodward, ce journaliste qui avait non seulement déjà écrit un livre assassin sur sa présidence, mais qui est en plus reconnu comme l’un des principaux lanceurs d’alerte du Watergate.

Faut-il être intensément stupide pour se mettre dans une pareille situation ? Trump ne pouvait pas s’attendre à ce que Woodward, éditorialiste au Washington Post, se mette subitement à l’encenser comme au réseau Fox. Mais le pauvre est tellement narcissique qu’il ne peut pas s’empêcher de parler de lui-même et ira même jusqu’à donner le nombre faramineux de 18 entrevues à un journaliste qui le critique, pensant (le mot est fort) pouvoir dresser un autre portrait mensonger et glorifié de sa petite personne. Le résultat est celui que l’on connaît : Woodward signe un deuxième livre sur Trump qui s’appelle Rage et qui le grafigne avec des ongles affûtés.

Je ne sais pas comment ce putois finira par rendre l’âme, mais j’ai l’impression que celui qui s’élève par le narcissisme tombera par le narcissisme. Espérons qu’il ne s’agrippera pas à nous dans sa chute.