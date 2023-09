L’INEE n’est pas acquis

Annoncée en mai dernier par le ministre québécois de l’Éducation, Bernard Drainville, la création de l’Institut national d’excellence en éducation (INEE) ne fait pas l’unanimité. Pièce maîtresse de son projet de loi 23, cet organisme à vocation scientifique aurait pour tâche de faire la synthèse des données probantes en matière de méthodes d’enseignement et de gestion scolaire. Il a ses ardents défenseurs et ses opposants.

« Quand le ministère de l’Éducation a été créé, en 1964, il y avait peu de recherches en éducation. Maintenant, il y en a tellement qu’on a du mal à s’y retrouver. C’est une responsabilité de l’État que d’en dégager des recommandations pour la pratique », dit Monique Brodeur, présidente du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), qui prône la mise sur pied d’un tel organisme depuis 2017.

En appliquant les mêmes méthodes qu’en psychologie et en médecine, les chercheurs en didactique sont désormais capables de dire, par exemple, avec quelle efficacité et à quelles conditions une politique d’aide aux devoirs fonctionne au secondaire — et pourquoi elle est sans effet au niveau primaire.

Des organismes internationaux comme l’UNESCO et l’OCDE insistent depuis 30 ans sur la nécessité pour les ministères de l’Éducation de fonder leurs décisions sur des connaissances scientifiques. Bon nombre de systèmes éducatifs nationaux (Australie, Finlande, France, Royaume-Uni) ont suivi l’idée en créant leur propre institut.

En plus de faire la recension des études existantes, l’INEE devra examiner si les résultats obtenus ailleurs s’appliquent au système québécois et commander les études qui manquent. Il sera une boîte à outils à la disposition du personnel enseignant, des directions d’école, des centres de services scolaires et des fonctionnaires, comme l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (l’INESSS) en est une dans le secteur de la santé.

« C’est ce qui fait défaut au système éducatif. Actuellement, tout le monde réinvente la roue chaque fois », explique Caroline Dupré, PDG de la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

Le projet soulève un barrage d’opposition, le même qu’en 2017, lorsque le ministre libéral Sébastien Proulx avait été le premier à formuler cette proposition. « C’est une fausse bonne idée », dit Mylène Leroux, professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec en Outaouais et cosignataire d’un mémoire présenté en commission parlementaire. « J’ai deux craintes : que l’INEE réduise la diversité de la recherche et qu’il serve à imposer une approche “mur à mur” juste pour que les centres de services scolaires paraissent bien. »

Les syndicats redoutent quant à eux que le gouvernement utilise l’Institut pour nier l’autonomie professionnelle des enseignants et exiger une gestion axée sur les résultats. Le projet de loi restreindrait aussi le mandat du CSE à l’enseignement postsecondaire. Une erreur, croit Monique Brodeur, parce que « le gouvernement se priverait du seul organisme-conseil indépendant capable de l’aviser des problèmes touchant tous les ordres d’enseignement ». Et parce que le Conseil supérieur de l’éducation, très respecté, pourrait favoriser l’acceptation de l’INEE par l’ensemble du milieu éducatif québécois.

Selon Caroline Dupré, le projet de loi doit garantir l’indépendance de l’INEE. « Il y a beaucoup de modes en éducation et il faut un organisme d’État qui puisse dire : “Scientifiquement, oui, ça marche.” Ou : “Non, ça, ça ne marche pas.” Je serais inquiète si j’étais soignée par un médecin qui ne travaille que sur la base de ses perceptions. C’est beaucoup ça en éducation. »

Cet article a été publié dans le numéro d’octobre 2023 de L’actualité.