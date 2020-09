L’infirmière qui ne croyait pas au masque

Liane Venne est infirmière à Info-Santé. Sur Facebook, elle partage régulièrement des publications moquant ou dénonçant les mesures imposées par la santé publique. Par exemple, le 15 août, elle relayait un mème où l’on pouvait lire : « Quand tu perds ta job, maison et droits humains… Mais c’est correct, le gouvernement vous a sauvé d’un virus d’un taux de survie de 99,6 %. »

Quelques jours plus tôt, toujours publiquement, l’infirmière avait relayé ce message à propos de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « L’OMS n’a rien à voir avec la réelle médecine. […] La connexion en soi et à la nature ainsi que sa préservation est l’ultime quête de notre époque. […] Que ton aliment soit ton seul médicament. »

Liane Venne a assisté à au moins deux manifestations antimasques dernièrement, selon ce que montrent ses vidéos et ses publications. Dont le rassemblement organisé le 26 août devant le parlement à Ottawa. « Aujourd’hui à Ottawa, j’ai vécu quelque chose de merveilleux, de noble et qui fait du bien à l’âme. De voir des gens unis comme ça pour une même cause : pour créer un monde juste, authentique et conscient », écrivait-elle samedi dans le groupe Facebook d’Appel à la liberté, le producteur du film Covidences, connu pour dénoncer les mesures du gouvernement.

L’infirmière apparaît d’ailleurs dans la bande-annonce du film qui sera dévoilé lors d’une soirée de lancement dans un verger près de Drummondville.

« On est faits pour être en société. Les humains, on a besoin de contact. On a besoin de se regarder dans les yeux, de se voir le visage, se sourire, se toucher. Pis on enlève tout ça à tout le monde ? » déplore-t-elle dans la bande-annonce.

Certains des propos qu’elle tient publiquement depuis quelques mois pourraient toutefois la mettre dans l’embarras.

Le code de déontologie des infirmières et infirmiers encadre en effet la prise de parole de ses membres sur les réseaux sociaux ou sur la place publique. L’article 3 prévoit que « l’infirmière ou l’infirmier ne peut poser un acte ou avoir un comportement […] qui est susceptible de dévaloriser l’image de la profession ». Et l’article 36 stipule que « l’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes, incluant dans les réseaux sociaux, au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus ».

« Je vous confirme que le Bureau du syndic est saisi de cette situation », dit une porte-parole de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) au sujet des propos tenus sur Facebook et dans la bande-annonce du film Covidences par Liane Venne.

Cette dernière n’a fait l’objet d’aucune plainte par le passé, a-t-on aussi confirmé à L’actualité.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a redirigé notre demande d’entrevue vers le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) qui emploie Liane Venne. Celui-ci n’a pas voulu commenter ce cas en particulier, puisque le dossier est confidentiel. « Le CISSS ne peut pas interférer dans les opinions personnelles de ses employés en dehors du travail. Toutefois, l’organisation est en mesure, par différentes méthodes, de vérifier si les opinions d’un employé ont un impact sur ses actes professionnels. Le cas échéant, une telle situation ne serait pas acceptable pour l’organisation », a-t-on répondu par courriel.

Dans une vidéo publiée sur Facebook le 20 juillet, Liane Venne mentionne être en arrêt de travail et « dans le processus d’organiser ses choses en s’en allant vers la démission ». « De plus en plus, ça me confronte à des valeurs qui ne sont pas les miennes », dit-elle. Elle ajoute que si le mouvement antimasque agit avec violence, « le gouvernement va gagner ».

Liane Venne a refusé notre demande d’entrevue.