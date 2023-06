L’info locale a besoin d’une aide globale

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

Ça ne va pas bien dans le monde de l’information locale. Encore cette semaine, on apprenait que TVA allait mettre la hache dans ses journaux télévisés de la fin de semaine à Québec. Certains m’en voudront peut-être d’inclure la ville de Québec dans la catégorie « information locale » au même titre que Rawdon ou Tadoussac, mais la centralisation est un phénomène qui ne tient justement pas compte des sensibilités géographiques.

Québecor a déclaré qu’elle prenait cette décision en raison de « la concurrence virulente des géants du Web et de Radio-Canada, des baisses importantes de revenus publicitaires, ainsi qu’à cause d’un cadre réglementaire coûteux et inéquitable ». Je ne saurais dire si on peut mettre tous ces facteurs sur un pied d’égalité, mais certains d’entre eux ont été soulevés pour expliquer les problèmes des médias locaux lors du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer, au mois de mai. Le directeur général des Services régionaux de Radio-Canada, Jean François Rioux, y a entre autres évoqué la difficulté de retenir les jeunes journalistes qui sont attirés par Montréal.

Il s’adonne que j’arrive moi-même de Carleton-sur-Mer, où je participais à un forum sur la mobilité durable. J’y étais pour parler de l’influence des médias sur les projets en aménagement urbain et en transport. Les médias influencent la prise de décision en urbanisme en choisissant les nouvelles qu’ils traitent et comment ils le font. La propension qu’ils ont à laisser la parole aux citoyens qui sont contre des projets peut donner une fausse impression au consommateur d’actualités. Il y a des élus municipaux, des urbanistes, des ingénieurs qui ont planché sur un projet pendant des mois, et il y a trois citoyens mécontents dans un vox pop. Tout ce beau monde est réuni dans un topo de deux minutes entre deux publicités de concessionnaire automobile. On doit se faire une idée à partir de ça.

On observe cette situation à la grandeur du Québec. Mais lorsqu’il est question d’information locale, il faut ajouter à cela que lesdits bulletins d’actualités locales sont noyés dans l’information nationale produite dans la métropole. Les citoyens de la Gaspésie, de la Côte-Nord ou de l’Abitibi voient ainsi des commentateurs de Boucherville discuter des dossiers de leur localité de façon pour le moins désincarnée. Il n’y a rien de mieux pour comprendre qu’on ne comprend pas quelque chose que de se rendre sur place. J’étais à Rouyn-Noranda la semaine dernière (oui, je suis un globe-trotteur), et le fait de discuter avec des résidants à l’ombre des cheminées de la Fonderie Horne m’a bien mieux fait saisir les enjeux locaux que tout ce que j’avais vu précédemment. Je peux comprendre la frustration d’être informé sur ce qui se passe dans sa cour par quelqu’un qui se trouve à 800 km de là.

Malheureusement, l’information locale s’étiole et on ne fait pas grand-chose. Pourtant, elle est essentielle à la démocratie et à la bonne marche des communautés. Pour mobiliser les citoyens (et pas juste les chialeux traditionnels) autour des dossiers d’aménagement de leur municipalité, encore faut-il qu’ils soient au courant de leur existence. Encore faut-il qu’ils aient des informations fiables sur les projets. Cette implication citoyenne ne peut qu’avoir un effet positif sur la démocratie municipale. À Grande-Vallée, le journal Le Phare monte la garde. Le taux de participation aux dernières élections municipales y était de 83,6 %, l’un des plus élevés au Québec. Je ne m’aventurerai pas à dire qu’il y a un lien à faire entre le dynamisme de l’information locale et le taux de participation aux élections, mais j’ai l’impression que ça ne peut pas nuire.

Tout le monde s’entend pas mal sur l’importance du journalisme local. Une fois cela constaté, comment faire pour assurer sa survie ? Même si les initiatives régionales étaient mieux subventionnées, il n’est pas dit que les jeunes seraient attirés par un poste dans un média de Rawdon ou de Tadoussac. Le métier de journaliste est peut-être moins attrayant au départ pour cette génération plus encline à parcourir les réseaux sociaux qu’à lire le journal au petit-déjeuner. Ce n’est pas un reproche, c’est un constat. Il me semble que si le journalisme local s’adaptait à cette réalité, la tendance pourrait changer. Après tout, on peut faire du journalisme sur Instagram, TikTok ou Twitch. Il paraît même qu’à une époque, certains faisaient du journalisme sur du papier. Radio-Canada en Abitibi offre un vidéojournal quotidien dans un format typique de ces plateformes, par exemple.

Il faudrait peut-être repenser la manière de faire de l’information locale pour atteindre le public là où il est et pour rendre plus attirante la profession, le tout sans négliger la qualité de l’information (beau défi). Les journalistes ont une influence et de nombreux jeunes rêvent d’être influenceurs. Il me semble qu’il y a ici une occasion à saisir. Le modèle de financement des contenus en ligne tend à se déplacer vers des abonnements qui s’articulent autour de personnalités influentes. On le voit avec ces balados qui utilisent Patreon, les infolettres payantes de journalistes et les créateurs de contenu qui misent sur les revenus publicitaires de YouTube. On peut imaginer que tout cela serait possible en s’affranchissant de ces plateformes étrangères. Ce sont là des pistes qui nécessitent un bassin de contributeurs plutôt grand, mais il est probable que les communautés locales seraient prêtes à débourser quelques dollars pour savoir ce qui se passe chez elles.

Dans tous les cas, financer publiquement de telles initiatives serait de mise. On veut que les citoyens participent à la vie démocratique et on veut qu’ils le fassent de façon éclairée. L’information locale est trop importante pour qu’on la laisse s’effacer tranquillement.