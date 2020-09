Ma guerre ouverte contre le recyclage 2

Pour lire le premier billet Ma guerre ouverte contre le recyclage

J’ai passé une heure au téléphone avec Grégory Pratte, responsable des affaires publiques à l’OBNL Tricentris. Je ne connais rien au recyclage. Je ne suis pas journaliste. Je suis humoriste, auteure et chroniqueuse pour ce beau magazine. Je pose des questions surtout comme fille curieuse et surtout comme citoyenne mère de famille qui est écœurée que ça soit zéro efficace de générer chaque semaine une centaine d’emballages que je stocke chez moi, puis que je sors dans la rue. Ça niaise. Je n’aime pas ça. J’ai l’âme d’une mère qui sait que tout ce qui traîne se salit et ça revient dans la cour de qui quand les choses se salissent ? La mienne.

Ben, figurez-vous qu’un centre de tri, c’est un peu comme une mère de famille, ça s’occupe du bordel que les autres engendrent. Et un moment donné, une mère de famille comme un centre de tri, ça se vire de bord et ça veut demander à ceux qui créent le bordel : « T’as-tu fini là ? »

Je vous avouerai qu’au départ, parler à un centre de tri me faisait peur. J’ai en tête comme vous les images de dépotoirs, de mouettes qui rôdent, de conteneurs pleins de plastique qui s’en vont vers l’Asie, de biodiversité qui diminue, d’ours polaire qui tient sur un bout de banquise et de grosses usines qui fabriquent surtout de la boucane. J’avais peur en parlant à Greg d’être complètement découragée. Comme vous, en matière d’environnement, je fais parfois l’autruche. Mon anxiété a déjà été tellement élevée et en a pris aussi pour son rhume durant la pandémie, que j’angoissais d’appeler et de me fourrer la tête dans un nid de guêpes.

Puis je me suis souvenu que l’anxiété diminue avec la connaissance, lorsque celle-ci vient remplacer notre imaginaire (nos idées noires). Si un truc te fait peur, ne ferme pas les yeux, au contraire, renseigne-toi.

La réalité de tout ce qu’on génère en recyclage est un peu moins sombre que ce que je pensais. Premièrement, non, ça n’est pas vrai que l’on enfouit tout ce que l’on met dans le bac et ça n’est pas vrai non plus que chaque semaine ta boîte de céréales vide part pour l’Asie. La réalité, bien sûr et comme dans tout, est beaucoup plus complexe que ça. Ce que j’ai appris, c’est que le méchant plastique ne constitue que 4,5 % de notre bac de recyclage. Le gros du bac, c’est le papier (64%), le verre (14 %) et le carton (13,5 %). Et on le recycle localement.

Ce que j’ai appris aussi, c’est que, oui, bien sûr certaines matières partent vers l’enfouissement, et c’est généralement ça qui fait les manchettes et fait passer les centres de tri pour des pas bons, mais une mère de famille n’est qu’en partie responsable du bordel de sa maison. Nous utilisons au quotidien des produits qui ne sont pas recyclables et après nous les mettons dans le bac. C’est notre erreur parce que nous ne classons pas bien nos déchets, mais c’est aussi la faute de tous ces producteurs qui se fichent éperdument d’engendrer chaque année des tonnes et des tonnes d’emballages qui coûtent cher en traitement à la société et qui sont mauvais pour l’environnement, tout ça sous prétexte qu’ils font du gros cash et que leur promesse nous tient par les c… : les chips, c’est bon.

Coupable. Je relève la main. J’aime beaucoup, beaucoup les chips. Je suis team salé et je t’échange un sac de bonbons contre n’importe quel sac de chips any day. Mais savais-tu ça, toi, qu’aucun sac de chips au monde n’est recyclé ? Je respire dans un sac en papier. Imagine. Imagine tous les sacs de chips dans le monde tous les jours. En orbite autour de la Terre. Il doit y en avoir partout. Est-ce que ça vaut la peine de dégrader une planète parce qu’on n’est pas capables de se passer du bon goût de gras salé de la patate ? Je ne pense pas. Mais il doit y avoir une autre solution que nous priver de chips pour sauver la planète, sinon je ne me souviens plus si ça vaut la peine de vivre.

Aaaah… Oui. Ben, peut-être qu’on pourrait demander aux fabricants de sacs de croustilles d’investir dans la recherche pour nous créer un sac qui disparaît quand il est vide ! Oui, allô ? Pourquoi vous « brettez » de même ? Parce que vous savez qu’on est incapables de se passer de vos délicieuses chips, donc ça ne change rien, vous savez qu’on les achèterait même si le sac était fait en peau de notre mère ?

À lire aussi Les 5 grands travaux du recyclage

Je trouve ça cheap. L’emballage des briques de fromage, tsé, que j’achète à la tonne ? Ça ne se recycle pas. L’emballage des crottes de fromage, notre fleuron québécois, notre âme faite en voix de Céline, ben, ça non plus, ça ne se recycle pas. Les « tites » compotes qu’on lance aux enfants dans le « char » pour qu’ils les aspirent et se ferment enfin la trappe… Nope. Ça ne se recycle pas. Les contenants de mini yogourt que tu mets dans la boîte à lunch et qu’ils mangent une fois sur deux quand ils n’explosent pas, ça non plus.

On peut évidemment choisir de ne plus acheter tout ça. Je suis dans cette réflexion depuis quelque temps, mon but est de ne plus charrier mes gros sacs de recyclage. De changer certaines de mes habitudes pour l’environnement, mais aussi pour mon bien-être.

J’achète de plus en plus en vrac, je mets ça dans de jolis bocaux, j’ai du plaisir à le faire. Mais je suis bien consciente que je suis une goutte d’eau qui essaie de se purifier dans un océan de plastique. Greg au bout du fil me rappelle que chaque geste compte et que, depuis les 23 ans que Tricentris est ouvert, il a vu beaucoup de progrès. « Je suis assez vieux pour me souvenir que le tri de déchets avant, c’était sortir tes sacs verts au bout du chemin et on envoyait ça dans le champ. Point. » On a fait du chemin.

La prochaine étape ? Qui va lever la main pour faire pression sur les 3 000 producteurs du Québec qui remplissent chaque semaine nos maisons d’« emballages-cossins » ? Ne me regardez pas, j’ai appris à mes gars à laver, plier et ranger leur linge pour avoir droit au jeu vidéo, parce que j’étais tannée de faire du lavage. Il est temps qu’on fasse aussi pression sur les entreprises pour qu’elles innovent en matière d’emballages.

Pour lire le premier billet Ma guerre ouverte contre le recyclage