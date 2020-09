Ma guerre ouverte contre le recyclage

Nous sommes cinq. J’aurais besoin d’une autre pièce juste pour mon recyclage. Et je sais pas vous, mais je ne vis malheureusement pas dans le manoir de Tintin. Ni dans le château de Downton Abbey, ni dans celui de ma mère, là où j’ai grandi, pas loin de la gloire de mon père qui nous faisait vivre dans une grosse maison. Avec une pièce à l’arrière de la cuisine où l’on pouvait stocker les poubelles et probablement tout ce qui rentre dans mon appartement. En fait, cette seule pièce était grande comme mon appartement.

J’aime beaucoup la vie en ville et je vis comme des millions de citadins dans le monde, c’est-à-dire que je ne vis pas juste dans mon appart, je vis dans tout le quartier. C’est comme ça que survivent les urbains. Oui, ils habitent dans des quatre et demie, mais en fait ils vivent dans bien plus grand parce qu’il y a la rue avec les commerces et le parc et le terrain en face de l’église et les bancs devant le café et l’autre parc et j’en passe et j’en passe et j’en passe.

J’essaie de réduire mon empreinte écologique, mais, je vais être franche avec vous, je ne crois qu’à moitié aux révolutions altruistes. Je crois au réel changement une fois qu’il s’inscrit pour de bonnes raisons dans la vie des gens. De chacun. Je ne crois pas que l’on puisse faire adopter à des millions de personnes des mesures en leur disant « C’est bon pour la planète » ou « C’est bon pour la société ». La motivation première du changement doit être « C’est bon pour vous ». Oui, « vous ». Vous qui avez besoin de sentir que vous êtes important. Si on trouve des manières de faire comprendre aux gens que ce changement constitue un avantage pour améliorer leur vie quotidienne, alors on a plus de chances de réussir.

C’est pour ça que je déteste les pubs du gouvernement pour le port du masque qui disent qu’on le porte pour nos neveux et nos grands-parents et notre mère, etc. Non. Je le porte pour les autres et les autres le portent pour moi. « Moi ». Adresse-toi au petit « moi » à l’intérieur de tout le monde, tous vont manger leurs légumes. Est-ce que c’est infantilisant ? Bien sûr. Mais l’égo chez l’homme est un commencement (ce n’est pas de moi, je l’ai lu quelque part).

L’égo est un début. Avec un peu de chance, chacun est libre de pousser plus loin. Et de se rendre jusqu’à l’autre. Mais l’égo est souvent la porte. Le rapport avec mon recyclage ? Je n’en peux plus de générer des tonnes de recyclage. Je trouve ça profondément débile. Ma motivation première et individuelle est que « ça me tanne en ti-pépère » de gérer les gros sacs et les contenants que je rince et les boîtes que j’écrase. Ma motivation première est que je suis une malade mentale de déco intérieure et « scuse-moi », mais mon recyclage fait désordre dans ma maison parfaite.

Ma motivation, si je creuse ensuite, est aussi que je trouve complètement absurde que l’on ne soit pas capable d’imposer à chaque entreprise de se soucier de la mort de ses produits. Tu les fais naître, tu vas devoir te soucier de comment ils meurent et où. Quel impact cela a-t-il sur la planète ? Sur l’environnement ? Sur le paysage ?

On n’est pas bons. Alors, je me suis mise en guerre. À ce stade-ci, j’en suis à observer « comment » on génère autant de recyclage. Quels sont les produits que l’on achète sans réfléchir qui créent des bacs gargantuesques de recyclage. La prochaine étape sera de changer nos habitudes. Je l’ai fait en me débarrassant de notre voiture. Depuis je suis devenue un monstre, je sais que les habitudes se changent. « Watchez-moé ben aller ! »

À suivre…