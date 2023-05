Mal de mâle

Une des grandes questions de notre époque est celle de l’identité. Elle explique en bonne partie les réactions de l’extrême droite un peu partout sur la planète et les manifestations haineuses qui se multiplient.

L’identité est aussi au cœur de prises de parole essentielles, de sorties de placard soit fracassantes, soit simplement poignantes. Qui sommes-nous ? Comment nous inscrivons-nous dans ce grand schéma du monde qui semble souvent esquissé par des forces qui nous échappent, parce que trop complexes ? C’est une bien vaste question.

Au milieu de tout cela, il n’est pas particulièrement bien vu de se demander ce qu’il advient de l’identité de celui qui a, jusque-là, rarement eu à douter de la sienne : l’homme blanc hétéro cisgenre.

Je ne singerai pas Jordan Peterson ou Andrew Tate. Le psychologue et l’ancien combattant d’arts martiaux mixtes devenu une icône de la mâlitude sur TikTok sont deux importants pôles d’attention de la manosphère. C’est ainsi que l’on désigne la nébuleuse numérique où se réfugient et se concertent différents groupes que l’on pourrait qualifier de masculinistes. Je n’ai pas envie de jouer à leur jeu ou de répondre « pas tous les hommes » chaque fois que l’on répète, avec raison, que la violence est avant tout l’affaire de MON genre. Après tout, c’est la réalité.

Suffit d’un hoquet financier, d’une perte d’emploi ou d’une séparation et hop ! tout fout le camp. Ils ont pourtant fait tout ce qu’on leur a toujours dit de faire.

On ne peut cependant pas rejeter du revers de la main la détresse des nombreux hommes qui se cherchent. « J’ai été choqué quand je me suis rendu compte que mes fils connaissaient bien Andrew Tate », me raconte Olivier Niquet. Le chroniqueur coanime un balado sur la paternité avec Jonathan Roberge et Mickaël Gouin. Ses gars jouent au hockey, pataugent dans un univers sportif historiquement masculin. Je me demandais comment il discutait avec eux de ces questions d’identité. « J’essaie de leur proposer des modèles différents, de manifester mon intérêt pour une culture diversifiée… Mais je suis quand même préoccupé par le fait qu’il existe en ligne tous ces types qui propagent des propos comme ceux de Tate et qu’on ne le sache pas. »

C’est là le cœur de l’affaire. Parce qu’au fond, je suis d’accord avec le chercheur Francis Dupuis-Déri lorsqu’il affirme que la « crise de la masculinité » est une manière pour les hommes de conserver leurs privilèges et leur pouvoir.

Mais une fois qu’on a dit ça, on fait quoi ? On laisse les hommes qui se cherchent mariner dans la soupe numérique des excités du pénis qui n’en reviennent pas que les choses ne soient plus comme dans Papa a raison ? Ce n’est pas une solution. Parce que cette crise est bien réelle. Ainsi que le sont ses conséquences.

Comme l’écrit Richard V. Reeves dans son essai Of Boys and Men, ignorer cette crise est dangereux. L’auteur et universitaire américain avance ses chiffres et ce qu’ils racontent sur les jeunes hommes à la manière dont je le fais ici : avec une extrême prudence, en sachant que de pleurer sur le sort des dominants en quête de sens est impopulaire.

Une fois mis ensemble, ces chiffres prennent l’air d’une poudrière. Par exemple, il en ressort que les femmes ont une plus grande capacité à s’extraire de leur milieu social et économique pour aspirer à mieux. Les hommes sont donc plus susceptibles de s’enfoncer dans leur marasme ou de triompher simplement parce qu’ils sont nés ici et pas ailleurs. Le chercheur démontre ainsi comment le concept d’intersectionnalité s’applique aussi à eux.

D’autres statistiques : les hommes se soignent moins et leur santé en pâtit. Ils sont également plus brutaux. Ils sont responsables de presque toutes les tueries de masse, de la très vaste majorité des actes de violence, envers les enfants, d’autres hommes, et plus encore à l’égard des femmes. Ils sont trois fois plus nombreux que celles-ci à se suicider au Canada. Ils ont moins d’amis, moins de ressources pour se confier.

Enfin, ils se définissent surtout par leur statut social, leur travail et leur rôle de pourvoyeur familial. Suffit d’un hoquet financier, d’une perte d’emploi ou d’une séparation et hop ! tout fout le camp. Ils ont pourtant fait tout ce qu’on leur a toujours dit de faire. Alors ils cherchent les responsables de leur malheur.

La crise de la masculinité existe donc bel et bien, dans la mesure où elle est une crise d’identité. Les femmes s’affirment. Les minorités se battent. Il est temps pour les hommes de trouver une nouvelle voie qui participe positivement à ce monde en changement. Sinon, leur quête de sens continuera d’être laissée entre les mains de manipulateurs qui transforment les plus mal en point en bombes à retardement.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de juillet-août 2023 de L’actualité.