Marc Laurendeau, le cynique devenu journaliste

Avec le recul, jugez-vous que le FLQ a généré des gains au Québec, aussi violents qu’aient été certains de ses gestes (dont 200 attentats à la bombe, l’enlèvement du diplomate britannique James Richard Cross ainsi que le kidnapping et le meurtre du ministre libéral Pierre Laporte) ?

C’est difficile à mesurer, parce que d’autres regroupements plus pacifiques revendiquaient en même temps la fin des inégalités à l’égard des Québécois francophones, notamment les syndicats. Je pense que le recours à la violence a créé le sentiment qu’il fallait trouver des solutions urgemment pour régler ces injustices. Par exemple, les attentats à la bombe, qui ont commencé à Montréal en 1963, ont pesé dans la décision du premier ministre du Canada Lester B. Pearson de lancer cette année-là la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme [cette commission, coprésidée par le cousin de Marc Laurendeau, l’ex-rédacteur en chef du Devoir André Laurendeau, a mené à la création de la Loi sur les langues officielles]. Mais il y a eu des victimes : on ne peut passer l’éponge là-dessus. De plus, les felquistes ont nui pendant un temps au Parti québécois et à la cause nationaliste. À la suite de l’assassinat de Pierre Laporte, beaucoup mettaient tous les séparatistes dans le même sac, alors que René Lévesque a toujours pourfendu la violence. Cela dit, pour les avoir interviewés à maintes reprises, j’estime que les felquistes étaient des délinquants à part, dont les actions n’étaient pas dictées par la recherche de profit personnel ; ils ne rêvaient même pas de s’emparer du pouvoir. Ils voulaient surtout plonger le Québec dans un « bain de politisation », comme me l’ont expliqué Jacques Cossette-Trudel et Louise Lanctôt. Il arrive qu’un régime plus juste naisse après une transition non démocratique, comme ça a été le cas lors des révolutions française et américaine. La grande question est de savoir si la situation au Québec justifiait cette entrave à la démocratie.