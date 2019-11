Mascouche : verte, jeune et dynamique

Peu après son entrée en fonction, la nouvelle administration du maire Guillaume Tremblay a mis sur pied le Service de l’environnement et du développement durable dont le premier mandat était pour le moins ambitieux : offrir une vision cohérente du Mascouche de demain basée sur les principes du développement durable.

Pour accoucher du Plan stratégique de développement durable, rendu public au début de 2016, le directeur du Service de l’environnement et du développement durable, Pascal Dubé, et ses collaborateurs ont consulté 760 Mascouchois à l’aide d’un sondage. Leurs préoccupations étaient claires : miser sur les espaces verts, thème prioritaire pour plus de 83 % des répondants.

Surprenant? Pas tant que ça… La moyenne d’âge à Mascouche est de 36 ans. On a donc affaire à une population familiale qui ne crache pas sur un peu de qualité de vie. Et ça tombe bien, car 37 % du territoire est boisé, ce qui en fait l’une des municipalités les plus végétalisées de la Communauté métropolitaine de Montréal. Un terrain de jeu idéal pour élever la marmaille!

La Vision 2035 de Mascouche tranche avec sa réputation de banlieue de la Rive-Nord. On désire que la ville soit reconnue comme un pôle de loisirs et de culture destiné à toutes les familles de la grande région montréalaise. Dit simplement : on parle d’une ville intéressante en elle-même et qui ne jalouse pas sa voisine. Le but ultime : que les Mascouchois travaillent sur place. C’est une question de qualité de vie, mais aussi d’environnement.

À l’an quatre de ce plan, les actions pour faire de Mascouche une ville verte, jeune et dynamique se succèdent, notamment avec l’assainissement de la rivière Mascouche, le développement d’un nouveau quartier d’affaires, le CentrOparc, l’inauguration d’un nouveau centre aquatique et le déploiement du premier budget participatif.

En 2018, le ministère des Affaires municipales et de l’Organisation du territoire a même décerné le titre de municipalité durable à Mascouche pour la mise en place et le suivi de son Plan stratégique de développement durable. Une superbe reconnaissance du sérieux de la démarche!

Fondation : 1845

Gentilé : Mascouchois, Mascouchoise

Population : 48 000 habitants

Situation géographique : Lanaudière, MRC des Moulins ville.mascouche.qc.ca/setablir