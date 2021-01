Les « Bonne année ! » fusaient de toutes parts sur les réseaux sociaux, dans nos boîtes courriel, voire par téléphone, il y a quelques jours. Dans un bel élan de pensée magique, d’espoirs infinis et d’écœurement mêlés, nous rêvions, croyions, après des mois sur la garnotte, à une année 2021 meilleure. « Meilleure année ! » serait en fait le souhait le plus approprié.

Nous sommes tous là, en stand-by, reprenant (mollement) le travail dans nos bureaux maison de moins en moins temporaires. Nous digérons nos agapes des Fêtes confinées et renouons avec les smoothies réparateurs. La seule bonne nouvelle est que personne, vu l’incertitude dans nos vies, ne nous assène la liste de ses résolutions pour la nouvelle année. En effet, à quoi bon s’avancer alors que nous ne savons même pas ce qui adviendra après le 11 janvier ? Et c’est certain que les gyms fermés ne prédisposent pas aux velléités d’entraînement deux fois par semaine. Tout comme l’idée de perdre 10 kg est illusoire alors que cuisiner est le seul projet d’épanouissement personnel qu’il nous reste. Quant à aller marcher… bon. C’est comme respirer l’air ; c’est devenu notre fonds de commerce quotidien. Aucun défi là.

J’ai furieusement hâte à un retour à la vie, pas normale, juste humaine, remplie de gaieté, de spontanéité prudente. Je crois avec ferveur aux vertus du vaccin. J’espère vivement que tous les patients en attente, délestés de leur espoir, souffrants, et le personnel des services de santé verront bientôt la lumière au bout du légendaire tunnel. J’ai des visions joyeuses de banquets estivaux, de terrasses bruissant de conversations enivrantes, de festivals de fin d’été. Mais, comment dire…

Comme tout le monde, je vois la montée des cas à la suite des fêtes de fin d’année. Je constate que la vaccination se met en branle très laborieusement. On apprend que des mutations se propagent partout sur la planète. Nous comprenons tous que la vie (même pas normale, juste plus simple) sans la menace de confinements répétés dépendra du succès de la vaccination de la majorité de la population.

En fait, l’état actuel de la pandémie, malgré l’espoir amené par le vaccin, nous inquiète plus qu’il y a 10 mois. Car depuis les Fêtes, nous savons que non seulement ce n’est pas terminé, mais que quoi qu’il advienne, nous devrons modifier profondément nos vies. Aussi bien individuellement que collectivement. Tout ne se refera pas d’un coup de vaccin magique. La COVID-19 laisse entrevoir un monde durablement marqué par des pandémies, où les mesures de précaution nous accompagneront dorénavant. Le monde d’avant est résolument tombé dans le domaine du « bon vieux temps ». Qu’allons-nous faire de nos projets, de nos économies, de notre manière de consommer, de vivre la culture, les rassemblements, le travail, les déplacements ? Qu’adviendra-t-il du lien, de la confiance en l’Autre nécessaire pour assurer une société fluide ?

Je vois venir de la démotivation, une certaine méfiance. Depuis l’épisode des vacanciers du tout-inclus covidien et de leur quatorzaine à 1 000 $, on sent de l’incompréhension, pour ne pas dire du dégoût et de l’abandon. Si eux l’ont fait sans conséquences, pourquoi pas nous, à la prochaine relâche de mars ? Le lien nécessaire qui nous unit, révélé lors du premier confinement, s’étiole, on le voit bien. Nous sommes las, méfiants, bien moins « dociles » que l’an dernier.

Il nous faudra trouver beaucoup de ressort en nous et en nos proches pour passer à travers cet hiver et ce printemps. Si, jusqu’ici, le mot d’ordre a été de « se réinventer », il faudra ces prochains temps travailler sur le lien social. Se RE-LIER, se parler, communiquer à distance, faire circuler un élan de chaleur, rassurer les plus inquiets dans notre entourage, distribuer un peu de pep, car à tour de rôle, nous sommes découragés, nous enrageons. Il ne faudra pas tant SE faire du bien que d’en faire AUX AUTRES. Aller vers l’extérieur, illuminer modestement des vies.

Que nos résolutions, pour cette année incertaine, soient tournées vers les autres, plutôt que consacrées à la musculation de notre nombril. Chers lecteurs, je vous souhaite une meilleure année !