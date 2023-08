Meta, Google et votre droit à l’information : ce qu’il faut savoir

Serge Leclerc est directeur général de L’actualité

Un virus se pointe, qui ressemble étrangement à celui qui a fait plier les genoux du monde en 2020. Vous vous précipitez sur Google pour en savoir plus et… rien. Rien en provenance du Québec ou du Canada qui vous aiderait à vous faire une tête sur la gravité de la menace.

Un nouveau phénomène semble émerger à l’école de votre ado, sur lequel vous aimeriez en apprendre plus. Même résultat : vos amis Facebook ne relaient rien de ce qu’ils ont lu à ce sujet dans des médias sérieux.

C’est ce qui se produira maintenant que Meta et Google ont annoncé leur intention de ne plus relayer les contenus publiés par les médias d’information canadiens. Meta a d’ailleurs déjà commencé à les bloquer sur Facebook et Instagram. Et Google menace de faire de même sous peu.

Ces géants du Web réagissent ainsi à la Loi sur les nouvelles en ligne adoptée par Ottawa, qui entrera en vigueur en décembre. Celle-ci leur impose de contribuer davantage au financement des entreprises de presse du Canada, ce que refusent de faire les géants du Web. Ils préfèrent bloquer tout simplement les contenus de nouvelles canadiens sur leurs plateformes.

Ce faisant, ils vous privent de votre droit à une information crédible, vérifiée, qui rend compte de ce qui se passe dans votre vie, votre localité, votre région, votre pays. Et ils s’attaquent à la pluralité des voix en information.

***

Quel est le problème au juste ?

Meta et Google ne produisent pas de contenus journalistiques. Ils relaient sur leurs plateformes des contenus produits par des journalistes qui travaillent pour la plupart dans des salles de presse, et ils empochent les revenus publicitaires. Le tout sans verser un sou aux médias qui ont payé pour créer ces publications.

L’intérêt pour les médias de diffuser leurs contenus sur les différentes plateformes Web est d’entrer en contact facilement avec leurs lecteurs, qui sont nombreux à en faire leurs sources d’information préférées. Le plus récent Digital News Report (en anglais seulement) indique d’ailleurs que 29 % des Canadiens utilisent Facebook pour s’informer. Les géants du Web y trouvent largement leur compte : ces nouvelles incitent les internautes à fréquenter leurs plateformes, ce qui se traduit en recettes publicitaires. Celles de Google, par exemple, ont atteint 279 milliards de dollars canadiens (209,5 milliards de dollars américains) en 2021, selon Statista.

Et c’est une juste part de ces recettes auxquelles les médias auraient maintenant accès grâce à la Loi sur les nouvelles en ligne, par des ententes avec les différents médias.

Dans le plus récent rapport du Centre d’études sur les médias de l’Université Laval, on peut lire : « Les annonceurs font de plus en plus défection aux médias. De 2012 à 2020, ceux-ci ont perdu, à ce titre, environ 850 millions de dollars. Tous ces dollars ainsi que ceux attribuables à la croissance générale des budgets publicitaires (quelque 150 millions) se sont retrouvés chez Google, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest et autres supports non médiatiques. En 2020, ces derniers raflent 59 % du marché. Cette part était de 20 % en 2012. »

Ces baisses de revenus expliquent que des centaines de médias au pays ont cessé leurs activités au cours des 10 dernières années. Et d’autres encore vont fermer leurs portes s’ils ne parviennent pas à attirer les lecteurs directement chez eux. Car ce sont ces lecteurs qui vont à leur tour convaincre les annonceurs de revenir dans les médias — là où ils peuvent atteindre leurs clients potentiels.

De lourdes conséquences pour les lecteurs

Les grands perdants de ce bras de fer imposé par Meta et Google sont… les lecteurs. En cessant de relayer l’information pour éviter de partager avec les médias les revenus publicitaires liés aux nouvelles, Meta et Google priveront les Canadiens d’informations produites par des journalistes soumis à des règles éthiques strictes. C’est le cas de la salle de presse de L’actualité, qui, comme tous les grands médias, respecte les règles de l’art.

Meta assure qu’elle va poursuivre sa lutte contre la désinformation. Certes. Mais en cessant de relayer l’information produite au Canada, les géants du Web privent les Canadiens de nouvelles crédibles qui les concernent directement. Sur des sujets qui touchent leur santé, leur culture, leur environnement. Leur monde, quoi.

Si Meta et Google maintiennent leur position, de nombreux autres médias vont disparaître. Vous avez le pouvoir de changer le cours des choses en restant branché sur L’actualité, le seul magazine d’affaires publiques en français au Canada, qui vous donne les clés pour comprendre votre monde depuis bientôt 50 ans.

La disparition des contenus de L'actualité sur Google, Facebook et Instagram se traduira par une baisse de notre lectorat, et donc par une diminution du nombre d'abonnés.