Comment les lauréats des Prix de l’impact social 2021 ont été choisis

Pour attribuer les Prix de l’impact social, L’actualité et Credo ont procédé à une présélection parmi les 78 candidatures reçues. Le jury a ensuite évalué une trentaine de finalistes en fonction d’une grille de pointage contenant sept critères :

1. L’organisation a une très bonne compréhension de l’enjeu social et environnemental auquel elle s’attaque et adopte une pensée holistique (globalisante), systémique et à long terme dans son approche.

2. L’intention d’impact de l’organisation est claire et mesurable.

3. L’organisation innove (au sens large : faire différemment).

4. L’organisation est proactive dans le rôle joué pour résoudre l’enjeu social et environnemental ciblé.

5. Le changement social est placé au cœur des décisions de l’organisation, de la gouvernance, des stratégies, des pratiques ou des mesures de performance.

6. Le changement créé est positif (net), durable et mesurable (au moins en partie).

7. Une grande cohérence existe entre la communication externe de l’organisation et ses actions internes.

Lorsqu’un membre du jury était en situation de conflit d’intérêts par rapport à une candidature, il ne participait pas aux délibérations.

Jury Luciano Barin Cruz | Directeur du Pôle IDEOS à HEC Montréal et professeur titulaire de gestion et développement durable Nathalie Bernier | Présidente du conseil d’administration de la Fondation Centraide du Grand Montréal Fabrice Vil | Fondateur de Pour 3 Points Monique Leroux | Vice-présidente du conseil de Fiera Capital Andrew Molson | Président du conseil d’AVENIR GLOBAL Lili-Anna Pereša | Présidente et directrice générale de la Fondation McConnell Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de consultant pour le jury.