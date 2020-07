Mission accomplie !

Les Québécois peuvent profiter de l’été avec le sentiment du devoir accompli.

Personne n’oubliera les trop nombreux décès, les terribles dérapages dans les CHSLD. Mais nous avons collectivement évité le pire. Et si les routes du Québec nous sont maintenant ouvertes, c’est grâce à tous les sacrifices des derniers mois faits au nom de l’intérêt commun.

Il s’agit toutefois d’un été hors de l’ordinaire. Même en sandales et en maillots de bain, nous sommes encore enrôlés dans le combat pour mettre la COVID en échec. La pandémie poursuit sa course en mode accéléré ailleurs dans le monde. Il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé, mais seulement huit jours pour le deuxième million, a rappelé le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé à la fin juin. La crise est sanitaire, mais aussi « économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir sur des décennies », a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Notre mission estivale collective : demeurer vigilants, mais également refaire nos forces en vue d’une deuxième vague de la pandémie au Québec. C’est d’ailleurs pour cette raison que L’actualité vous a concocté une série de suggestions pour vous évader cet été. S’aérer les esprits est une tâche essentielle à accomplir au nom de l’intérêt supérieur du Québec !

En cours de préparation de ce numéro double, une grande nouvelle est venue nous donner une immense dose de fierté : L’actualité a été sacré magazine de l’année au Canada !

Cette reconnaissance décernée par nos pairs début juin prend une signification bien particulière en ces temps troubles pour la planète. Plus que jamais, il est nécessaire de comprendre les changements dans nos vies et notre société. De combattre la désinformation et la polarisation des débats. Et c’est la mission même de L’actualité. Cette mission n’a pas pris une ride depuis la fondation du magazine, en 1976 : braquer les projecteurs sur les gens, les idées et les tendances qui façonnent le monde d’aujourd’hui et celui de demain.

« Le plus important du Canada… Pas peur d’être audacieux, pas peur des articles controversés », a conclu le jury de l’édition 2020 des Prix du magazine canadien. Pas peur d’ouvrir des fenêtres sur le monde, aurait-il pu ajouter. L’actualité est notamment le premier média francophone canadien à s’associer à l’initiative Covering Climate Now, un réseau cofondé par le quotidien britannique The Guardian, qui regroupe plus de 350 médias de partout sur la planète qui se sont engagés à accentuer la couverture des enjeux climatiques.

Au fil des ans, la présence de L’actualité s’est étendue sur vos écrans de cellulaire, vos tablettes — et même vos téléviseurs, avec ses grands documentaires diffusés à Télé-Québec. Le nombre de lecteurs a bondi de plus du tiers en trois ans ! Vous êtes maintenant près de 1,3 million de lecteurs à compter sur nous chaque mois. L’achalandage record de notre site Web et la forte hausse de nos abonnements durant la pandémie confirment que L’actualité est une destination incontournable où trouver les talents, les voix et les outils pour vous éclairer, vous stimuler et vous divertir.

Votre fidélité prend elle aussi une signification particulière en cette époque difficile pour les médias. Les revenus, déjà vampirisés par Facebook, Google et les autres nouveaux maîtres de l’univers numérique, se sont étiolés encore davantage avec la pandémie. Votre soutien est donc essentiel pour que nous puissions poursuivre l’excitante aventure et faire de votre magazine l’un des plus réputés au monde.

Quoi que nous réserve la suite de 2020, le magazine de l’année au Canada sera là pour remplir sa mission et rendre compte des défis sanitaires, mais aussi économiques, sociaux et politiques.

N’oubliez pas votre mission !

