Moi, je les prends, les 500 dollars du gouvernement !

Pour bien des commentateurs, l’annonce fut accueillie comme une mauvaise blague : que valent 1,37 $ par jour, hein ? C’est ce que représente le crédit d’impôt de 500 dollars annoncé dans le récent budget du Québec. Pourtant, ce n’est pas si négligeable.

Les analystes ont froncé les sourcils en constatant que le gouvernement Legault donnait son soutien à 94 % des contribuables pour les aider à faire face à l’inflation.

Le « montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie », nom officiel du nouveau crédit d’impôt de 500 dollars, est en effet accordé à quiconque gagne un revenu net de moins de 100 000 dollars par année, sans égard au revenu familial. De plus, une partie des 500 dollars est aussi accessible à ceux dont le revenu net est inférieur à 105 000 dollars.

Comme le Québec compte peu de citoyens très riches, et encore moins de richissimes, ça en fait, du monde qui sera dédommagé !

Le verdict est donc vite tombé : à cibler aussi largement, le gouvernement était coupable d’électoralisme. Ciel, que voilà un péché qu’aucun de ses prédécesseurs n’a pratiqué (hum…) !

J’ai pour ma part été bien plus agacée par le ton que prenait le débat que par la manœuvre gouvernementale.

D’un côté, on a entendu des gens vertueux qui ont souligné à gros traits qu’ils feraient don de ces 500 dollars à un organisme qui, lui, en avait réellement besoin ! On a bien compris l’invitation à les imiter. Cette générosité clamée haut et fort ne doit toutefois pas occulter le fait qu’un tel don est lui-même couvert par un crédit d’impôt qui profite au donateur…

De l’autre, il y avait les personnes inquiètes de la flambée inflationniste que ces 500 dollars risquaient de créer avec l’avalanche de dépenses qui s’ensuivraient (vraiment !), dont de bien superflus repas au restaurant. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, sauver les restos des conséquences de la pandémie ne faisait-il pas partie d’une espèce de mission collective ? Il faut donc en déduire que tout ce secteur se porte maintenant mieux et n’a plus besoin de notre soutien ?

Les plus ratoureux y allaient pour leur part de conseils sur les meilleurs placements pour rentabiliser ces 500 dollars tombés du ciel. Comme si on avait décroché le gros lot !

Finalement, du coût de la vie qui grimpe, il était bien peu, voire pas du tout question. C’est pourtant ce qui a motivé le gouvernement à choisir ce cadeau électoral plutôt qu’un autre, parce que l’inflation nous concerne tous.

Et il a raison : à preuve, tous les hauts cris que l’on entend, même de ceux qui gagnent plus de 100 000 dollars par année, dès que le prix de l’essence augmente de plus de 2 cents le litre ! On en fait des reportages et des analyses, et l’industrie du commentaire s’indigne fort des soubresauts du prix à la pompe.

Aurait-il donc fallu, pour moins se faire critiquer, que le gouvernement caquiste imite celui, néo-démocrate, de la Colombie-Britannique et dédommage strictement les conducteurs (les particuliers recevant 110 dollars et les entreprises, 165 dollars) ? Ou bien qu’il diminue les taxes sur l’essence, comme en Alberta ou en Ontario (où il s’agit bel et bien d’une promesse électoraliste du premier ministre Doug Ford, car applicable seulement s’il est réélu) ?

Tant pis pour ceux, y compris les pauvres, qui n’ont pas de voiture ; tant pis aussi pour le souci environnemental.

À tout prendre, je préfère l’approche du Québec, qui reconnaît au moins le contrecoup généralisé de l’inflation, que seuls les gens aux très hauts revenus, comme il s’en trouve beaucoup dans les grands médias, peuvent se permettre d’ignorer, jusqu’à pousser loin la raillerie.

J’ai d’ailleurs vu là l’une des raisons du succès du gouvernement Legault que les sondages, en dépit de la montée du Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime, continuent de refléter.

De furieux débats identitaires dominent l’espace public alors que, sur le plancher des vaches, c’est le coût de la vie qui est le vrai sujet de préoccupation. Chacun — peu importe son sexe, sa couleur, son orientation sexuelle et ses revenus ! — essaie présentement de réajuster son train de vie, tant l’inflation bouscule notre quotidien. S’alimenter, se loger, se vêtir, se chauffer, se faire couper les cheveux : tout coûte vraiment, mais alors vraiment plus cher !

Le gouvernement a donc choisi d’être là pour tout le monde. Oui, ce « tout le monde » universel qui nous sort des étiquettes toujours plus pointues accolées aux individus. Ça fait du bien de se faire rappeler qu’on est dans le même bateau — certes, pas tous dans la même classe, mais soumis à la même houle.

Or, ce « tout le monde »-là est heureux qu’on ne snobe pas le côté terre à terre de sa vie : qu’on ne lui raconte pas que 75 dollars suffisent pour une épicerie familiale ; qu’on ne prétende pas que « ses » 500 dollars seront flambés au resto ; qu’on ne se moque pas des gâteaux Vachon ou autre produit populaire que ce 1,37 $ de plus par jour lui permettra de continuer d’acheter. Bref, il est content qu’on lui épargne les leçons. C’est ce que les caquistes ont réussi à faire.

Je ne crois pas non plus que le gouvernement Legault a fait un geste si populiste. Cette action est plutôt dans la foulée de l’approche adoptée partout ailleurs au Canada pendant la pandémie : la mise en place d’une mesure simple, sans trop de critères, qui offre un soutien ponctuel dans un moment de crise qu’on n’a pas vraiment vu venir. À défaut d’être optimal, c’est rapide, donc efficace.

Puisque l’inflation est partie pour durer, il faudra maintenant des mesures plus ciblées — à l’image de la prestation spéciale de 200 dollars que le gouvernement a débloquée en début d’année pour les 3,3 millions de Québécois moins nantis qui ont droit au crédit d’impôt de solidarité. Plus structurantes également, comme l’opposition le réclame, afin que le coup de pouce se transforme en solide coup de main.

Mais, pour faire partie de ces gens qui suivent attentivement où va leur argent, je sais aussi que les coups de pouce, même petits, ne sont pas à négliger. Et que ceux qui en font des gorges chaudes vivent bien coupés de leur société.