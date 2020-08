Mon année sans auto

On n’avait peut-être pas choisi la bonne année. Mais qui peut prédire une pandémie ? N’empêche que depuis le mois d’août dernier, nous n’avons plus d’auto. Encore trois enfants, mais toujours pas d’auto.

Nous avions une énooorme voiture sept places. Un VUS. Qui tirait du jus, de l’argent et notre espace mental. J’ai raconté l’année dernière pourquoi on avait fait ce saut dans le vide et à quel point j’ai eu un peu le vertige au début. Trois enfants, pas de char, un pari audacieux. Mais notre gros bazou allait éventuellement rendre l’âme et était dans cette phase agréable où toutes les pièces se mettent à péter une à une parce que ça fait plus de cinq ans qu’elles existent. Entre les allers-retours au garage, la frustration de ce que ça nous coûtait, les accidents qu’on évitait de justesse, les contraventions parce qu’on oubliait de changer la voiture de bord de rue, les vignettes, les travaux, les sens uniques, les changements de pneus, les chauffards, le stationnement et j’en passe… Pour des raisons économiques, écologiques et de santé mentale, on a fini par dire : basta.

« On ne veut plus d’auto. » On nous fait croire que cette phrase-là ne se peut pas. Pourtant, rien ne nous oblige à avoir une voiture. Attention, je ne suis pas naïve, je suis au courant que si tu ne vis pas dans un quartier central d’une ville, il y a bien des chances qu’effectivement, cette phrase ne se puisse pas. L’Amérique a été créée sur la promesse du char, c’est le char d’abord, après on verra. Donc, il y a bien des coins de pays où ne pas avoir de voiture fera de toi une personne recluse qui se berce sur le perron. Et meurt éventuellement de faim après avoir grignoté des écureuils. MAIS. Si tu vis en ville, si tu n’en peux plus de tous ces moteurs qui puent et font du bruit et si toi aussi tu te rends compte qu’il y a quelque chose d’aberrant à se promener dans un truc qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars et perd de la valeur la seconde où tu sors du concessionnaire, en plus de polluer l’air qui nous est vital, eh bien… Saute !

Même en pandémie, nous n’avons pas regretté notre choix. Presque. On y a pensé, je ne vous le cacherai pas. Il y a eu un moment où on s’est dit : est-ce que c’est viable de ne pas pouvoir se sauver ? Est-ce que l’on va devoir se racheter un char ? On a failli. Disons qu’on a magasiné. Un truc qui ne pollue pas. Ou moins. Mais je me suis mise à respirer dans un sac en papier en pensant à la lourdeur de la responsabilité d’être propriétaire d’une automobile. On nous vend le fait qu’une voiture c’est la liberté, mais je vous jure que la liberté, c’est de ne pas en avoir. Il y a, en tout cas pour moi, une liberté à savoir que lorsque j’ai fini de me servir de ma voiture Communauto, je la rends. Elle n’est pas à moi. Je m’en sers quand j’en ai besoin. Le reste du temps, ce n’est pas mon problème. C’est ça que je paie comme service, c’est cette paix que j’achète.

Mon fils de 11 ans préfèrerait que l’on ait une Porsche. Peut-être que vous êtes aussi fan des voitures au point d’en faire une passion. Mais nous, comme famille de cinq, pandémie, pas pandémie, métro, vélo, Communauto, ça nous va très bien.