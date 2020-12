Mon arbre (généalogique) de Noël

J’ai grandi dans une grosse parenté avec 27 cousins et cousines directs, à peu près autant d’oncles et de tantes. Et ça va chercher dans les 150 si je compte la génération précédente en incluant les grands-oncles, les grands-tantes et les petits-cousins et petites-cousines. Quand la famille de mon arrière-grand-mère se réunissait au jour de l’An, il y avait du monde au buffet pour picosser la bonne tourtière au ketchup de mémère Hallée.

Je vous raconte ça pour dire que si j’ai toujours eu le sens de la famille, je n’ai jamais eu la fibre généalogique ni voué un culte particulièrement fort à mes ancêtres. En fait, je n’ai jamais compris cette espèce de réflexe généalogique chez certains, qui voudront savoir de quel bateau mon ancêtre Ozanie-Joseph (dit « OJ ») Nadeau a débarqué en Nouvelle-France en 1660.

Alors vous aurez bien raison de vous demander ce qui m’a pris de faire mon propre test de généalogie génétique. Ça s’explique par le fait que je suis le père de deux filles jumelles adoptives qui se sont posé, à un moment donné, des questions sur leurs origines. Parmi les solutions généralement proposées, il y a bien sûr les « retrouvailles », mais aussi les tests offerts par des agences de généalogie génétique.

Ma femme a donc commandé quatre trousses à 100 dollars chacune et nous avons posté nos prélèvements buccaux au Texas — les Américains dominent cette industrie. Quelques semaines plus tard, l’agence nous a écrit : vos résultats sont prêts, allez les chercher sur le site Web avec tel code.

Ce genre de test indique principalement deux choses : vos origines ethniques en pourcentage et la liste d’individus dans leur banque de données qui partagent à peu près le même ADN, mettons jusqu’aux cousins au cinquième degré, voire au-delà. (Si vous le souhaitez, ils peuvent aussi vous révéler vos prédispositions en matière de santé, et autres gadgets que je considère comme sans intérêt.)

Sans grand étonnement, il s’avère que nos filles ont une génétique originaire à 90 % d’Afrique de l’Ouest. Avec un peu de scandinave et d’italien à travers. Comme on s’y attendait aussi, ma femme Julie, elle, est sortie avec 88 % de gènes des îles Britanniques, le tout agrémenté d’un peu d’italien et de grec dans la salade, pour le goût.

La surprise ethnique, c’était moi. Je m’attendais à du français mâtiné d’abénakis. Or, je suis sorti à 55 % d’origine britannique, avec 20 % de sang ibère (espagnol, portugais), 10 % d’Europe de l’Ouest (peut-être français, mais on ne sait guère) et quelques autres trucs, dont 3 % juif ashkénaze.

Avec un pedigree aussi bâtard, vous imaginez que j’ai de la parenté dans la banque de données génétiques : 3 900 cousins et cousines jusqu’au cinquième degré ! Ma femme, elle, est sortie avec 2 900 cousins et cousines, ce qui n’est pas mal non plus.

Cette pléthore s’explique par le fait que l’ADN d’un individu est quasi identique à celui des personnes qui lui sont liées par le sang. Dans une banque de données génétiques qui couvre un large segment de la population, une personne normale aura des centaines, sinon des milliers de « parents ».

Moyennant un léger supplément, l’agence m’offrait d’ailleurs un tableau encore plus précis de ma relation exacte avec ces 3 900 cousins et cousines, à condition que je leur fournisse mon arbre généalogique. J’ai dit non : je ne connais pas ces gens-là. Et puis, j’ai bien assez de familles comme ça !

Mais attendez de voir pour mes filles, vous allez comprendre. Dans la banque de données de cette agence américaine, mes deux filles avaient 13 cousins et cousines, dont une identifiée avec une étoile jaune comme « mère ou sœur ». Pas de panique : il s’agissait de leur jumelle ! Donc, le système a correctement identifié leur parenté. Mais 13 parents alors qu’on m’en attribue 3 900, vous ne trouvez pas ça bizarre, vous ?

En fait, l’explication est sociologique, pas génétique. Ce sont les Blancs qui font une fixation sur ce sujet. La coutume de vérifier sa génétique ne pénètre pas chez les Afro-Américains ni chez la plupart des autres groupes minoritaires. Ce sont les Blancs qui ont besoin d’être confortés sur leur ethnicité.

L’ethnie, ça m’a toujours dérangé, bien avant de connaître mon étonnante génétique. J’ai toujours pensé qu’on pouvait être canadien-français, québécois, acadien sans nécessairement avoir été sur le même bateau que Champlain, Frontenac ou Marguerite Abraham (la femme d’OJ). Ça ne procède d’aucune essence. Que je sois 55 % britannique, 20 % ibère, 10 % ouest-européen et 3 % ashkénaze ne signifie rien : je suis qui je veux.

Bref, j’ai toujours pensé que je descendais du singe, alors je n’ai jamais trop compris l’insistance de certains à vouloir que je descende du bateau. D’après les maniaques de généalogie québécoise, je descendrais, à la 12e ou à la 13e génération, d’un certain Ozanie-Joseph « OJ » Nadeau. OJ aurait émigré en Nouvelle-France vers 1660 un matin d’automne, vers sept heures et quart, sept heures et demie. Cinq ans plus tard, il mariait la plantureuse Marguerite Abraham, tous deux à l’âge quasi vénérable de 28 ans. Ceux qui organisent des rassemblements mondiaux de Nadeau peuvent vous montrer exactement sur quelle ramure de branche je figure.

Sauf que j’ai toujours pensé que c’était une fiction. Il ne reste rien d’OJ dans mon ADN. Ça se calcule précisément : ça donne 1 sur 213, soit 1/8192, ou autrement dit 0,012 2 %, bref tout juste au-dessus de 1/10 000e. En fait, je ne suis guère plus OJ que Marguerite Abraham. Je suis tout aussi plein d’Abraham (si vous me permettez le jeu de mots).

Et je connais tout un tas de Blais, de Bernier, de Thibault, de L’Écuyer, de Dubé, de Marineau, de Saint-Onge, de Fisch, de Marsault, de Valcke, de Chayer, de Courval, de Frohlich, de Godcharles, de Schlich ou de Pluye qui ont des chances d’être aussi OJ ou Marguerite que moi. Surtout si on remonte jusqu’à Abraham (l’original, pas Marguerite).

Chaque individu est la somme d’un enchevêtrement vertigineux d’arbres généalogiques. Et donc le choix d’en considérer l’un ou l’autre, sur la base d’un test génétique ou de vieux baptistaires, est forcément réducteur, sinon fictif.

J’ai rencontré il y a quelque temps une prof de littérature anglaise qui avait fait pas mal de recherches sur la généalogie en tant qu’outil narratif, ce qui résume parfaitement ce que je pense de la généalogie. Elle m’a raconté qu’il existait deux types d’arbres généalogiques : descendants et ascendants.

Un arbre descendant, c’est comme la nature : OJ sème sa graine, et s’il est chanceux, cela lui fait une grosse descendance, dans laquelle il sera dilué au 1/8192e à la 13e génération. Un arbre ascendant fait le contraire : il part de moi et remonte pour indiquer toutes les personnes qui sont mes ancêtres, et qui se comptent certainement par milliers à la 13e génération.

En d’autres termes, alors que la nature est forcément descendante (je descends du singe), nous avons tous le réflexe de considérer notre histoire personnelle de manière ascendante (je remonte au bateau).

Comme quoi les arbres généalogiques sont des arbres de Noël et OJ, c’est le père Noël. Nous sommes tous une fiction. Certaines sont plus factuelles que d’autres, mais ça reste des fictions.

Sur ce, je vous souhaite Mazel tov, une année 2021 moins brune que 2020 et de la tourtière au ketchup jusqu’à la fin de vos jours !

