Monarchie ou frais de cellulaire : une question de priorités

J’ai suivi le couronnement de Charles III de loin, comme pour tout ce qui concerne la monarchie. Un peu de Marc Laurendeau par-ci, du Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques par-là, quelques vidéos cocasses à travers tout ça, et la plupart du temps parce qu’on me l’avait imposé. Jamais vraiment par choix. Je réussis quand même à trouver ça drôle entre deux moments où je trouve ça ridicule.

Il y a cette histoire de « pierre du destin », qui selon la légende aurait servi d’oreiller à Jacob en 700 avant Jésus-Christ (une époque où, de toute évidence, Matelas Bonheur n’existait pas), mais qui finalement daterait plutôt du XIIIe siècle. Il y a ce carrosse chromé dont le côté bling-bling a de quoi inspirer un amateur de chars montés de la troisième couronne (la banlieue). Même les chevaux sont déguisés, les pauvres. Et que dire de cette couronne (le couvre-chef) caricaturale qui menace l’équilibre du monarque sous le poids des carats ? Tout cela me semble anachronique, comme les télécopieurs dans les hôpitaux ou les Maple Leafs de Toronto en deuxième ronde des séries.

Que l’Angleterre aime cette mascarade est une chose, mais que le Canada insiste pour la subir me dépasse. Les royaumes du monde entier ont bien beau faire ce qu’ils veulent. Que le roi du Bhoutan ou le prince de Monaco possèdent des fauteuils sertis de diamants, c’est leur affaire. Même si je comprends l’importance des symboles, je n’ai personnellement pas le gène de l’idolâtrie. Je ne fonds devant aucun chanteur populaire, princesse ou figure biblique (quoique si je croisais Jésus dans la rue, je ferais sans doute le saut). Je peux quand même comprendre les gens qui s’émeuvent devant ces personnages, dans la mesure où c’est inoffensif. On ne parle pas du roi Charles comme du roi d’Arabie saoudite. L’un est une décoration, l’autre est un dictateur.

Je trouve juste que l’on devrait avoir nos propres décorations. La monarchie coûterait quelque chose comme 47 millions de dollars aux contribuables canadiens chaque année. Quarante-sept millions d’une monnaie qui mettra bientôt en valeur la belle bouille du nouveau roi. Il y aurait amplement de quoi mettre en valeur nos propres symboles. De quoi construire un palais du castor avec des rondins d’émeraudes, un trône en érable massif (si ça se peut), et de quoi couronner un roi de la poutine.

Tout ça pour dire que j’avais d’autres priorités que de suivre le couronnement de Charles III. Ce qui m’amène à mon sujet principal. Ça ne paraît pas, mais ce n’est pas vraiment de couronnement que je voulais parler. Je me suis laissé emporter. Je voulais parler de priorités. Parce que c’est l’argument numéro un que nous ont servi les ministres du Parti libéral du Canada la semaine dernière lorsqu’il a été question de se distancier de la monarchie. Même si, selon les sondages, la majorité des Canadiens sont prêts à s’en départir, le gouvernement refuse de s’y mettre parce qu’il y a d’autres priorités.

À la Chambre des communes, devant les questions du Bloc québécois à ce sujet, le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a estimé que les Canadiens étaient plus intéressés par les changements climatiques, l’économie et l’attraction d’entreprises que par le divorce d’avec la monarchie. La députée Rachel Bendayan a dit qu’il fallait plutôt se concentrer sur les inondations, la crise du logement et le système de santé. François-Philippe Champagne, lui, a évoqué les frais de cellulaire et l’abordabilité : « Il faut le faire, en 2023, de parler de monarchie alors que les Canadiens s’intéressent à l’abordabilité », a-t-il déclaré, comme si l’abordabilité était sur toutes les lèvres.

C’est là une tactique qu’utilisent de nombreux politiciens et chroniqueurs dans l’espace public. C’est bien commode, parce qu’il y aura toujours quelque chose de plus important à souligner dans l’échelle des priorités. C’est une manière facile de se tirer d’affaire dans un débat, lorsqu’on est mis au pied du mur : « D’accord, tous vos arguments sont bons, mais je pense qu’on devrait plutôt se concentrer sur l’élimination de la famine dans le monde. » Ou à l’inverse, il est facile d’illustrer la nature peu prioritaire d’une situation en prétendant que personne ne se bat à ce sujet dans les autobus. Ça s’est déjà vu. Pourtant, on peut vouloir changer deux choses en même temps. On peut vouloir faire réduire les frais de cellulaire et en même temps se libérer du royaume d’Angleterre.

Il faut avoir une vision plus globale de la situation. Si on quittait le Commonwealth et qu’on épargnait 47 millions de dollars par année, peut-être qu’on pourrait investir cet argent dans la réduction des frais de cellulaire. Le roi est mort, vive les frais de cellulaire plus bas !