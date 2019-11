Mont-Tremblant : montez à bord, c’est gratuit!

Le 1er mai dernier, le maire et les membres du conseil municipal de Mont-Tremblant avaient une grande annonce à faire à la population : le transport en commun serait désormais gratuit pour tous et en tout temps.

Pourquoi la municipalité, l’une des plus petites de la province à détenir un système de transport collectif, a-t-elle pris cette décision? D’abord, pour donner un coup de pouce aux travailleurs en facilitant leurs déplacements entre le centre-ville, la montagne et le centre de villégiature. Car, dans ce vaste territoire, ces pôles d’intérêt se trouvent éloignés les uns des autres.

En même temps que l’abolition des frais d’utilisation, l’offre de transport en commun de Mont-Tremblant s’est aussi grandement bonifiée par le maintien annuel des deux lignes ainsi que par une meilleure synchronisation des correspondances avec le réseau de transport régional desservant plusieurs autres localités des Laurentides.

Tout le monde y gagne

En plus des travailleurs et des différents acteurs des sphères économique et touristique, les citoyens ont aussi chaudement applaudi l’initiative, puisqu’elle transforme pour le mieux leur quotidien. Il s’agit d’une importante valeur ajoutée pour les jeunes qui fréquentent l’école secondaire Curé-Mercure ou le Centre collégial, pour les familles dont les enfants sont à la garderie ou pour les aînés en perte d’autonomie qui souhaitent continuer à bénéficier des services, comme la bibliothèque.

Toute tranche de la population peut donc profiter de l’extraordinaire milieu de vie que représente Mont-Tremblant. Parce que oui, il y a la célèbre montagne, mais y a plus encore, entre autres un complexe aquatique, des terrains de tennis, un parc récréatif de vélos, un aréna, une patinoire extérieure, des plages, des parcs et plusieurs circuits où l’art, le patrimoine et la nature sont à l’honneur.

Mont-Tremblant, qui figure parmi les signataires de la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique, adopte depuis plusieurs années différents moyens de réduction des gaz à effet de serre. L’idée d’encourager le transport actif s’inscrit donc tout naturellement dans cette philosophie au cœur de laquelle a toujours primé le bien-être de tous.

Fondation : 2000

Gentilé : Tremblantois, Tremblantoise

Population : 10 010 habitants

Situation géographique : Laurentides, MRC des Laurentides villedemont-tremblant.qc.ca