Mystérieuse île d’Anticosti

«En traversant l’île, on voit défiler dix millions d’années », déclare André Desrochers, professeur de sciences de la terre à l’Université d’Ottawa, qui s’intéresse à Anticosti depuis plus de 45 ans. Tombé sous le charme de cette île, ce géologue a contribué à faire connaître les milieux marins enfouis dans les couches sédimentaires de son sous-sol. Quand on lui signale qu’il a un nom prédestiné pour le métier qu’il pratique (Desrochers), il répond en souriant que ça aurait pu être pire : « Mon frère s’appelle Pierre… »

Ce chercheur spécialisé dans l’étude des fossiles est difficile à joindre. Si on lui écrit ou qu’on tente de lui téléphoner durant l’été et une partie de l’automne, un message automatisé précise qu’il est « sur le terrain », possiblement hors réseau. On l’imagine alors avec un groupe d’étudiants en géologie de l’Université d’Ottawa, ou avec des collègues étrangers, piolet au poing, dans un secteur rocailleux de l’île où il suit une piste en espérant jeter un peu de lumière sur notre conception de la préhistoire.

Il y a longtemps qu’il n’est plus surpris d’apercevoir des carapaces de brachiopodes et de trilobites figées dans la roche calcaire d’Anticosti. « On sait qu’un phénomène catastrophique a fait disparaître 85 % des espèces vivantes à la fin de l’Ordovicien, il y a environ 440 millions d’années. Nous sommes les lointains descendants de cette première extinction massive, et les archives de cette époque se trouvent dans les falaises spectaculaires qui se dressent devant nos yeux », s’émerveille le chercheur.

M. Desrochers est le responsable du volet scientifique de la mission qui défend la candidature d’Anticosti dans le processus d’accréditation à l’UNESCO. Mais il est sans doute plus connu pour ses travaux de recherche fondamentale sur les roches carbonatées, qui recèlent plus de la moitié du pétrole de la planète. Il fait partie d’une initiative de l’Union internationale des sciences géologiques, qui compte plus de 400 scientifiques dans le monde. Et comme beaucoup de ses collègues, il étudie le Paléozoïque, cette période importante de l’histoire et de l’évolution de la vie sur Terre située entre 542 et 251 millions d’années.

« Il n’y a aucun autre endroit au monde où on peut voir aussi clairement les effets de la première extinction de masse », ajoute le paléobiologiste américain Joshua Zimmt en parlant de l’île.

Ce dernier en est à son quatrième séjour à Anticosti, dans le cadre de son doctorat à l’Université Berkeley, en Californie. Il poursuit ainsi une tradition entamée dès le début du XXe siècle, lorsque des chercheurs venus de partout ont commencé à s’intéresser à cette région du monde. L’Allemand Joseph Schmitt, par exemple, était un médecin et pharmacien qui, à l’invitation d’Henri Menier, découvrit l’île à l’automne 1896. Il ne la quitta que onze ans plus tard, laissant à la postérité une Monographie de l’île d’Anticosti, publiée en 1904. Un autre exemple de cet intérêt marqué : le géographe américain William Henry Twenhofel (1875-1957), que l’on considère aujourd’hui comme l’un des pères de la géologie sédimentaire. Il est venu à Anticosti pour étudier l’Ordovicien et le Silurien dans le cadre de son doctorat, soutenu à l’Université Yale en 1912.

Joshua Zimmt est parfaitement à l’aise sur le terrain où, à l’aide de son petit marteau, il extrait des formations calcaires de coquillages vieux de 445 millions d’années, datant de l’Ordovicien. Nous sommes à l’anse aux Fraises, dans l’ouest de l’île, où on peut encore voir des vestiges d’un village qui avait accueilli des agriculteurs durant quelques années, mais qui a été fermé au début du XXe siècle. Encore visibles, quelques charpentes d’habitation et un cimetière ont résisté aux intempéries.

Mais l’attention du chercheur est ailleurs, puisqu’il s’intéresse avant tout aux caractéristiques géologiques de l’île. En entrevue sur les rivages de la baie Sainte-Catherine, sur la pointe Ouest, il explique que les falaises qui s’élèvent devant nos yeux résultent d’un phénomène appelé « rebond postglaciaire ». C’est l’équivalent d’un matelas qui reprend sa forme lorsqu’on ne met plus de poids dessus.

Il y a 12 000 ans, l’île était enfoncée sous un kilomètre de glace. Il s’agit d’un poids gigantesque, dont le sol a été délesté au moment des grandes fontes. Encore aujourd’hui, Anticosti poursuit sa remontée hors de l’eau, exposant d’anciennes couches de sédiments.

« Ici, il n’y a presque plus aucune forme de vie », signale le chercheur en montrant un morceau de calcaire uniforme, qu’il compare à un autre, où les traces de vie sont en revanche nombreuses. On comprend qu’entre les deux couches, un phénomène a causé la disparition de 85 % des espèces vivantes.

Les causes de cette extinction sont encore mal connues, même si l’on soupçonne qu’un changement extrême du climat a pu y contribuer.

En tout cas, ici, les fonds marins étaient incroyablement peuplés pendant l’Ordovicien, à en juger par les traces conservées sur la pierre. On peut apercevoir des mollusques de toutes sortes, des coraux, ainsi que d’autres empreintes imprimées dans le roc.

« Nous avons de la chance, car l’observation de phénomènes géologiques peut nous en apprendre beaucoup sur les causes des extinctions massives », commente le chercheur américain en revenant vers le village.

Il rappelle que la planète est possiblement entrée dans sa sixième extinction, celle de l’Anthropocène. Cette fois aussi, les changements climatiques en seraient la cause.

En ce jour de juillet, Joshua Zimmt dépose des échantillons de cette incroyable biodiversité fossilisée au musée de Port-Menier, aménagé dans l’ancienne église. Nous arrivons à l’heure pour une visite guidée, menée par la géologue Joëlle Dufour, qui rappelle à son tour qu’à l’Ordovicien, Anticosti était alors située au milieu des tropiques et que son fond marin était grouillant de vie.

Elle montre des espèces fossilisées de formes variées, dont la plupart ont disparu. Certains fossiles sont immenses, d’autres, minuscules. Les visiteurs ouvrent grands les yeux en manipulant les pierres calcaires.

Oui, car dans ce musée, on peut toucher aux objets et on s’en donne à cœur joie.

Mathieu-Robert Sauvé, en collaboration avec Gaétan Laprise Les Éditions du Journal, 256 p., 34,95 $. En librairie le 4 octobre 2023. Extrait publié avec la permission de l’éditrice.