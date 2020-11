Je vais monter les marches de l’Oratoire à genoux s’il le faut. Mais ne fermez pas les écoles. Vous dire comme j’aime voir mes enfants avoir récupéré leur monde. Vous dire comme ça leur fait du bien. Même si je sais que c’est dur. La pandémie les affecte. Et cette année scolaire bat de l’aile. Elle est fatiguée.

Ma plus jeune est en première année. Il lui a manqué l’an dernier les mois cruciaux de la maternelle où on se met à « travailler ». Ces mois où l’enfant doit vraiment dire au revoir à la garderie et comprendre que l’an prochain, il devra rester assis à un pupitre, écouter, travailler et moins faire de jeux. Que l’école comme on la connaît devra être son nouveau petit quotidien.

Ma fille, à cause de sa date de naissance, avait quatre ans quand elle est entrée en maternelle ; c’est la plus jeune de sa classe et ça se sent. Vous avez peut-être des jeunes qui sont dans la même situation. On ne peut pas ignorer l’effet sur la scolarisation des mois d’école ratés. Bref, tous les jours, ma fille me répète qu’elle n’aime pas l’école. Son retard n’est pas tant pédagogique, elle n’est pas capable de faire son deuil de ce qu’elle a abruptement perdu l’an passé. Elle suit, mais la marche est haute. Tout le monde est en mode rattrapage.

Mon plus grand entre au secondaire l'an prochain. Lui aussi a un trou dans ses connaissances. Il y avait déjà des matières où il était perdu. Ses notes sont en chute libre. Les bulletins ont été retardés, nous n'avons pas eu de bulletin pour la dernière étape l'an dernier, là, on est obligés de faire un suivi minutieux de tout ce qu'il fait à l'école pour ne pas le lâcher, être sûr qu'il aura ce qu'il faut pour passer son année et franchir cette grande étape qu'est la fin du primaire.

Comme parent, j’ai de grands moments de découragement. Il m’arrive de venir les yeux pleins d’eau quand à la fin de la journée, j’ai l’impression d’avoir donné tout ce que j’ai. Mes enfants sont le centre de mon monde, mon mari et moi faisons tout pour eux. Ils sont notre moteur. Mais y a des jours où on n’y arrive pas. Y a des jours où on ne sait pas quoi faire. Où malgré tous nos efforts, notre attention, tout ce qu’on essaie, on a l’impression d’échouer. Quand leur comportement est complètement inadéquat, quand ils s’enfoncent dans des résultats scolaires sous la note de passage, quand on a le sentiment que le moindre relâchement de notre part entraîne des conséquences négatives sur eux, c’est décourageant.

Mais élever des enfants est une job sans relâche. Quand t’es installé dans une routine, quand t’atteins un plateau confortable, la phase se termine, les données changent, une nouvelle vague arrive. Ne fermez pas les écoles, je ne fêterai pas Noël s’il le faut, les enfants en ont trop besoin. Il y en a trop à la dérive. Les miens sont outillés, je vis dans un quartier où les gens ont des moyens, où les parents travaillent. Et je vois bien que malgré les ressources, c’est fragile. Je ne peux pas imaginer ce que c’est pour ceux qui sont dans une situation plus précaire que la mienne.