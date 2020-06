Ne plus regarder ailleurs

J’ai regardé les images. Je vois l’Amérique qui se déchire, je vois l’Amérique qui brûle au beau milieu de cette tension impénétrable. Une tension qui dure depuis des siècles, un système qui écrase, triche, tue, rit directement au visage des Noirs et veut coûte que coûte continuer à avantager les Blancs. Avoir primauté. Affirmer en coulisses et maintenant directement dans l’œil de la caméra que l’Amérique est blanche et que les Noirs sont descendants d’esclaves… qui n’auraient pas dû être libérés. C’est incroyable. Incompréhensible. Le fantôme qui rôde habituellement dans les couloirs de l’Amérique prend maintenant sa place bien confortablement dans le siège le plus puissant du monde, le fauteuil dodu où assoit Donald Trump son gros…

La honte. La honte circule « épaissement », elle voyage dans tous les canaux. Ce malaise des Blancs, ce sentiment de ne pas savoir où se mettre, de ne pas savoir s’ils ont le droit de parler, de prendre la parole pour une cause qui n’est pas la leur. Cette peur de paraître hypocrite, de faire partie du problème, de vouloir se cacher d’avoir la couleur de peau qui cause toute cette merde… Et cette honte d’avoir été avantagé toute sa vie pour quelque chose d’aussi con que la mélanine.

La moindre des choses est déjà de reconnaître ce privilège, reconnaître que même au Québec, dont l’histoire est différente de celle des États-Unis, il est plus facile de se promener dans la vie en s’appelant David Tremblay qu’avec un nom qui pourrait sonner autrement. Au-delà d’un CV qui reste en haut de la pile, d’un bail qui s’obtient plus facilement, ce qu’il faut assumer, c’est que personne ne se méfie de toi. Tu n’as pas d’excuses à donner, tu n’as rien à justifier. Tu passes ta vie dans ce confort d’être chez toi. C’est un privilège immense. Tu es un poisson dans l’eau qui ignore tout de la sécheresse de l’air.

L’autre privilège qui m’a sauté aux yeux dernièrement et que j’ai honte de ne pas avoir saisi plus tôt, c’est celui de la distance. Ce qu’il faut imaginer, c’est que chaque fois qu’un Noir meurt injustement aux mains de la police, chaque fois que ton frère n’obtient pas un job pour des questions de discrimination, chaque fois que l’on souligne la couleur de ta peau sans raison, que tu es jugé, violenté, regardé de travers… chaque incident raciste du plus léger au plus grave s’accumule. Et dès qu’il arrive à quelqu’un qui te ressemble, tu n’as aucune distance pour t’en dissocier. Chaque coup s’additionne et qui que tu sois, tu le vis de manière personnelle.

C’est de ça dont notre armure blanche nous protège. J’ai lu les réactions d’Oprah Winfrey, cette reine incontestable de la communication, née noire et pauvre dans un Mississippi où les abus et le racisme sévissaient, et en lisant ses mots sur la mort de George Floyd, en intégrant le fait qu’elle se réveillait la nuit en revoyant les images, j’ai vu qu’à ce moment-là, elle n’était plus la femme puissante et milliardaire aimée de millions de gens, mais devenait tout simplement… lui. Elle s’incarnait dans sa souffrance. Elle revoyait et revivait les centaines de fois où elle avait aussi été témoin de l’injustice, l’insulte et la profonde douleur du traumatisme racial.

C’est cette distance qu’elle n’avait pas et que moi, j’avais. C’est cette distance que l’on ne peut plus avoir. C’est cette distance que l’on doit comprendre. Dans ce cas-ci, le mouvement #moiaussi est ce qui m’a ouvert les yeux. Je vis la souffrance des femmes et chaque geste grossier, chaque humiliation sexiste, chaque blessure de notre sexualité, de son utilisation, son objectification, tout ce qui comprend la laideur, le dégoût, la violence et l’horreur du viol, je le comprends dans ma chair même quand ça ne m’arrive pas à moi. Je le vis. Je n’ai pas de distance par rapport à ces femmes parce que j’en suis une.

Les hommes et nos institutions ont commencé à vouloir comprendre et à progresser pour réduire cette distance par rapport aux traumatismes vécus par les femmes. De la même façon, les Blancs vont devoir aussi annuler la distance dont ils jouissent par rapport aux traumatismes des Noirs.