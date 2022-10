Non, le Québec n’est pas en déclin démographique

Entre les recensements de 2016 et de 2021, la population du Québec a crû de 4,1 %. C’est moins que les 5,2 % de l’ensemble du Canada, mais c’est tout de même plus que 5 des 13 provinces et territoires, et à peine moins que l’augmentation de l’Alberta (4,8 %). Autrement dit, le Québec n’est peut-être pas parmi les champions canadiens de la croissance démographique, mais il n’est pas en queue de peloton non plus. Et il n’est certainement pas en déclin.

Il faut savoir par ailleurs que le Canada fait bonne figure en matière de croissance démographique parmi les 20 plus importantes économies du monde : l’augmentation du nombre d’habitants depuis 2016 est la huitième du G20 et la plus forte du G7, révèle Statistique Canada dans son analyse du recensement de 2021.

Si on évalue la population du Québec à l’échelle internationale, on constate que, depuis 2016, elle a crû plus vite que celles des États-Unis, du Brésil, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de la Chine… et que celles du Japon, de la Russie et de l’Italie, trois pays dont le nombre d’habitants diminue réellement (–2 % depuis 2016 pour l’Italie !). Par rapport à ce qu’on observe chez nos voisins du Sud, le nombre d’habitants augmente 1,5 fois plus rapidement au Québec.

Enfin, la croissance s’accélère : lors du précédent cycle de recensement (2011-2016), la population québécoise avait connu une hausse de 3,3 %.