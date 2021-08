Nouvelle orthographe : vaincre les résistances

Pour cette quatrième chronique sur la rationalisation de l’orthographe, le temps est venu de répondre aux objections. Ma principale inspiration est l’essai Orthographe : qui a peur de la réforme ?, de Georges Legros et Marie-Louise Moreau. Ces deux linguistes belges démontent les arguments de la résistance en 20 pages brillantes, qui devraient être une lecture obligatoire dans les cours de français.

Résumons d’abord ici les quatre changements qui font consensus chez les tenants d’une réforme :

1) Remplacement des lettres grecques et latines (ph, th, rh, œ, par exemple) par leur équivalent français (f, t, r, é, eu) ;

2) Généralisation des s finaux au pluriel (chevaus) et au singulier (dous) ;

3) Élimination des consonnes doubles en fin de mot ;

4) Simplification de la règle du participe passé.

Les deux auteurs font valoir que cette rationalisation n’aurait aucune répercussion sur le charme et la beauté de la langue et ne priverait nullement les élèves de l’accès aux classiques. Il n’y aurait ni « nivellement par le bas » ni déclassement de ceux qui maîtrisent les anciennes règles. Cette rationalisation suivrait, au contraire, l’évolution naturelle de la langue. Et, oui, les gouvernements peuvent agir et doivent agir. Parce que cette réforme n’est pas un gadget, mais une nécessité sociale.

Rappelons ici le principe fondamental : il ne faut pas confondre orthographe et langue. Les deux notions sont distinctes. Simplifier l’orthographe ne change rien à la langue. Les auteurs donnent pour exemple ces deux vers tirés du Nicomède de Pierre Corneille, publié en 1651.

« Ie ƒçait que les Romains qui l’auoient en oƒtage

L’ont enfin renuoyé pour un plus digne ouurage. »

(Le ƒ, appelé s long, se prononçait comme le s.)

Aujourd’hui (selon les conventions orthographiques de 1835), ça donne ceci :

« Je sais que les Romains qui l’avaient en otage

L’ont enfin renvoyé pour un plus digne ouvrage. »

Qu’on lise l’une ou l’autre version à voix haute, la prononciation est la même. C’est la même langue. La différence réside dans les conventions orthographiques, qui suivaient leur temps (et qui ne le suivent plus). Et notez au passage que les simplifications proposées sont assez modestes, puisqu’elles n’auraient aucun effet sur les deux vers en question.

Quant à l’argument de l’accès aux classiques, il ne tient pas la route. Le pauvre étudiant qui tombe sur une édition ancienne de Corneille doit déjà se débrouiller avec des i, ƒ et u à la place des j, s et v. Qu’est-ce que ça lui ferait de lire une vieille édition de Michel Tremblay avec des lettres grecques ou des x à la fin des mots ? Rien. Et puis, les éditeurs sont parfaitement capables de rééditer Corneille ou Tremblay selon la nouvelle orthographe : ils l’ont fait et ils le referont quand il y aura une « piastre à faire ». (Sur le strict plan des affaires, ils devraient être les premiers promoteurs d’une réforme.)

À lire aussi Ceci n’est pas le français

Le nivellement par le bas : un faux argument

Le principal épouvantail contre la réforme est celui du nivellement par le bas : la simplification de l’orthographe « pour faire peuple » ne ferait qu’accélérer la dégradation de la langue !

Les lamentations sur la baisse de niveau sont de tout temps. Casanova, en 1797, annonçait que le français deviendrait un « patois » que les « bons écrivains n’utiliseraient jamais ».

En fait, le nivellement par le bas a déjà lieu : le maintien de complications « immuables » qui provoque l’échec de masse, le décrochage, des troubles de la lecture et l’insécurité linguistique. C’est cela qui tire tout le monde vers le bas. Et comme je l’expliquais dans la précédente chronique, il ne sera jamais possible de faire mieux, parce que cette norme a été pensée précisément pour être inaccessible à la masse. Tant que l’on s’obstinera, on continuera à dépenser des milliards de dollars d’argent public sans résultats probants.

C’est le grand linguiste belge Jean-Marie Klinkenberg qui soulignait que l’école, par son mandat démocratique, n’a pas pour mission de servir de camp de sélection des champions de l’orthographe. L’école devrait donner à chacun les outils pour bien pratiquer sa langue. Certes, elle doit valoriser l’effort pour des notions utiles, mais sa réflexion pédagogique ne devrait pas non plus s’appuyer sur le fait que l’orthographe est une fatalité.

À lire aussi Propositions pour une vraie réforme

La responsabilité du politique

Mais l’orthographe que nous avons n’est-elle pas l’« usage » ? Réponse rapide : non. Le précepte de base de l’orthographe française est, depuis quatre siècles, que l’usage est roi. Sauf que ce dernier est devenu un alibi pour ne rien faire. Vérifier l’usage supposerait des échantillonnages réels. Mis à part Usito de l’Université de Sherbrooke, aucun dictionnaire de langue française n’a jamais fondé son travail sur un véritable échantillonnage. Au contraire, les linguistes qui étudient l’usage réel constatent des écarts très importants entre l’usage fantasmé et l’usage réel, lequel est, dans les faits, très proche des propositions citées plus haut.

Puisque l’orthographe se veut unique, son évolution supposera forcément une action étatique, donc politique. Le politique peut-il dicter la langue ? Il le fait déjà à travers les textes officiels et la décision de ce qui est enseigné.

Comme le soulignent fort justement les deux linguistes belges, c’est le politique qui a créé l’Académie française. Quand cette Académie s’est avérée déphasée par rapport aux connaissances linguistiques, la France, la Belgique, le Québec et la Suisse ont constitué des organes professionnels, comme l’Office québécois de la langue française et les divers « conseils supérieurs » ou « délégations générales ». Leur travail est d’agir sur la langue, et la plupart commencent à s’inquiéter sérieusement du marasme orthographique actuel.

Ce qui manque au politique, c’est le signal social. Comme tout le monde a été endoctriné par rapport à la fixité de la langue, les associations et syndicats d’enseignants, mais aussi les grands regroupements de parents, de citoyens ou de psychologues, jouent mal leur rôle. Ceux qui ont conscience du problème s’autorisent rarement à dénoncer publiquement les ravages causés par une norme écrite malade et à appeler l’État à intervenir. Nous dépensons des milliards à mal enseigner une orthographe déphasée qui produit des pathologies de lecture, l’insécurité linguistique et l’échec scolaire. On ne peut pas vouloir constamment réformer l’enseignement sans s’interroger sur la validité de ce que l’on enseigne : ça n’a pas de sens.

À lire aussi L’orthographe n’est pas une fatalité

Il faudra peut-être qu’un gouvernement prenne l’initiative, comme l’avait fait le Québec en 1979 pour la féminisation des titres et fonctions, avant de rallier les Belges, les Suisses et les Français à sa norme. Les Belges sont actuellement les leaders sur la question de la rationalisation.

Nos gouvernements, comme les grands acteurs sociaux, gagneraient à étudier le cas des hispanophones, qui systématisent depuis des siècles l’évolution de leur langue en révisant périodiquement son orthographe. Bref, il n’y a aucune raison de ne pas instaurer pour le français, comme pour l’espagnol, une tradition de mise à jour périodique de l’orthographe. (Je vous expliquerai ça en détail dans une autre chronique, c’est fascinant.)

Il n’y a pas beaucoup d’objections valables à une rationalisation de l’orthographe. D’abord, tout est prêt. Les linguistes ont déterminé les quatre principaux chantiers. Les listes sont faites et tout le travail est basé sur des enquêtes et des échantillonnages réels produits avec de l’argent public. Les gouvernements qui voudraient procéder n’auraient plus grand-chose à faire.

Rien ne sert de « désapprendre »

Mais il faudra aussi expliquer très clairement que ce projet de rationalisation ne vise pas à déclasser ceux qui ont appris les règles anciennes et à les leur faire désapprendre. Il s’agit simplement d’en tolérer de nouvelles qui viendraient se superposer aux précédentes pour les remplacer complètement après une ou deux générations. Comme le dit si bien le linguiste français Claude Gruaz, l’un des principaux penseurs de cette réforme, ce qui est logique ne devrait jamais être une faute.