On est vite catalogué vieux !

Il y a quelques semaines, j’ai été invitée à contribuer à l’Enquête montréalaise sur les conditions sociales et la participation des personnes de 55 ans et plus, organisée par la direction régionale de santé publique.

Il suffisait pour ce faire de remplir un questionnaire confidentiel sur Internet. Bonne citoyenne, je me suis exécutée, mais avec une arrière-pensée : 55 ans et plus, est-ce une façon voilée de parler des aînés ?

En cochant les cases, j’ai senti mon malaise s’accentuer. Étais-je vraiment concernée par la recherche en cours ?

Je suis une femme de la fin de la cinquantaine assez occupée merci ! Le travail, la famille, le soutien apporté comme proche aidante plus celui offert à une voisine âgée, les courses, l’entretien de la maison, les loisirs, etc. Or, je me retrouvais à répondre à des questions sur mon animal de compagnie, mon sentiment de solitude, l’aide que m’apportent ou pas les organismes de mon quartier…

Il y avait aussi plusieurs questions sur le bénévolat, qui me donnaient juste envie de rétorquer : proche aidante, ce n’est pas assez ? Mais aucune case n’était prévue pour les commentaires.

Une page Web fournit des détails sur l’enquête. On y précise que la limite de 55 ans a été établie parce que c’est l’âge où commencent de grandes transitions : la retraite, le deuil, les problèmes de santé… Statistiquement, sans doute. Mais socialement, regrouper sous le même chapeau les 55 à 105 ans n’a aucun sens, même en raffinant les résultats. Ma vie ressemble davantage à celle d’une femme de 45 ans qui concilie enfants et boulot qu’à celle d’une retraitée de 75 ans ou d’une malade de 85 ans !

À lire aussi Voir la vieillesse autrement

Au bout de l’exercice, de quelles interventions pour assurer ma qualité de vie, ma résilience et mon bien-être (objectifs de l’étude) sera-t-il donc question ?

J’étais agacée, mais au fond pas étonnée.

Le discours public dénonce l’âgisme. Dans les faits, c’est le trou noir une fois franchi le cap de la cinquantaine.

Les publicitaires l’ont compris, ciblant aujourd’hui comme hier les 20 à 50 ans pour leurs campagnes. Et si vous voulez faire trembler les dirigeants d’un média, dites-leur qu’il attire les quinquagénaires (au-delà, n’en parlons même pas !). Je devine que c’est pareil dans le secteur culturel.

Du côté de l’emploi, bonne chance ! On dit que les commerces courent après le personnel aux cheveux blancs. Mais combien de retraités — des ouvriers spécialisés aux professionnels en tout genre — veulent se recycler en vendeurs au salaire minimum ? Pour le reste, à quelques exceptions près, le monde du travail snobe sans complexe celles et ceux qui, devant se trouver un nouvel emploi, postulent en ayant un peu trop d’années au compteur. Notre société a beau carburer aux discours victimaires, cette discrimination-là se vit dans un douloureux silence.

C’est ainsi qu’on glisse dans cette masse informe qu’autrefois on appelait les « vieux ».

Et ceux-là, on les infantilise facilement.

Rien ne l’a mieux démontré que la première phase de la pandémie de COVID-19, au printemps 2020, quand le premier ministre François Legault a ordonné aux 65 ans et plus : « Envoye à maison ! », et illico en plus. Dans les résidences privées pour aînés (RPA), ce fut pire : hors de question de sortir des appartements. Des prisonniers nouveau genre puisque n’ayant pas droit, eux, à 15 minutes par jour pour prendre l’air !

C’était brutal et radical. Mais la réponse des autorités contrait toute protestation : c’est pour votre bien ! On allait prendre soin d’eux, ces grands enfants de 70, 75, 80 ans, tous ramenés au rang de grabataires un peu séniles, comme s’ils étaient aussi fragiles que des résidants de CHSLD (qu’on a, eux, affreusement mal protégés).

Depuis que les mesures ont été assouplies, j’en connais qui en ont profité pour quitter leur RPA de luxe et s’installer dans un trois et demie ayant pignon sur rue. La moindre des choses est qu’on puisse demeurer maître de sa propre porte quand on est assigné à demeure !

La leçon aura néanmoins porté : même si on est actif, en forme, impliqué auprès des autres au point d’en être le soutien, on peut, à titre d’« aîné », voir un rideau de fer tomber sur sa vie, dans une indifférence généralisée.

Mais bon, si on a un chat qui nous tient compagnie, une ressource qui appelle pour soupeser notre moral, un proche à qui se confier, il y a qualité de vie, n’est-ce pas ?

J’en déduis donc que, même en vivant des années de plus qu’autrefois, même en étant plus nombreux, les « vieux » restent figés dans des perceptions qui datent du siècle passé. Il serait temps qu’elles volent en éclats.

À lire aussi Vieillir à la maison

Cette chronique a été publiée dans le numéro de novembre 2021 de L’actualité.