On n’a pas de plan

Je reviens de quelques jours dans Charlevoix, où le Québec entier s’était donné rendez-vous. Comme en Gaspésie, d’ailleurs. Ou aux Îles. Il y avait embouteillage quotidien à Baie-Saint-Paul, avec des cadets qui faisaient la circulation. Dans les commerces, tout le monde portait le masque. De temps en temps, certains racontaient en roulant des yeux des histoires de récalcitrants non masqués — des touristes vociférant à l’épicerie ou à la station-service. Mais en général, les Québécois sont respectueux, ce qui tranche avec ce qu’on lit sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons arpenté le Québec et pris plein de photos pour Instagram. Mais connaissons-nous réellement mieux le territoire et ses gens ? Y retournerons-nous quand la pandémie sera chose du passé ? Était-ce par engouement ou par dépit ? L’avenir nous dira si les enjeux liés aux régions, à l’Histoire, au patrimoine trouveront dorénavant, suite à cet été de vagabondage, une nouvelle écoute.

Nous voici donc au temps des petites laines. Nous allons inéluctablement vers la rentrée. Tôt le matin, août sent déjà septembre. Je me suis reconnectée à l’actualité que j’avais délaissée à Charlevoix. Que du normal : la saison de hockey s’avère décevante et Revenu Canada a dispersé nos renseignements aux quatre vents. Si, après le piratage de Desjardins l’an dernier et celui de l’ARC cette année il y a un hacker au pays qui ne possède pas toutes nos données, c’est vraiment un cancre du dark web ! Les accusations d’appropriation culturelles tombent désormais dans la caricature, le chef du restaurant Mousso s’excusera bientôt d’avoir fait un menu coréen, et nos grand-mères devront brûler en enfer pour leurs pâtés chinois. Le pouvoir de nuisance du plus petit nombre d’anonymes est désormais exponentiel et illimité. Montréal accélère le rythme et le nombre de ses chantiers pendant que le centre-ville est sans vie ; la ville rebute de plus en plus. La plupart des citoyens ne savent pas comment reprendra le travail. Certains ne savent pas pour combien de temps ils auront encore un boulot, car la fin de la saison touristique fera mal à beaucoup de commerces affaiblis par la pandémie. De nombreux parents, élèves et étudiants se demandent, anxieux, si l’école sera constante, cet automne. Tous, nous craignons l’éventualité d’une deuxième vague de COVID et ses répercussions sur nos vies, nos jobs, nos relations, l’économie. Le temps est comme suspendu, même si nous achetons des fournitures scolaires, des bulbes, des maisons, même si nous faisons du ketchup en prévision de l’hiver.

Ça s’appelle une rentrée, mais nous ne sommes même pas sortis.

À lire aussi Trois mots pour décrire l’été

Nous avons fait du surplace. La société s’est désorganisée un peu plus, les fils distendus s’effilochent. On attend de voir ce qui se passera le 3 novembre au sud de la frontière. On vit dans l’expectative. Nous savons tous que le remplacement de Bill Morneau par Chrystia Freeland n’effacera pas par magie le gouffre financier dans lequel nous sommes aspirés. Sur tous les aspects, collectivement comme dans nos vies personnelles, on navigue à vue, on vit au quotidien, on refuse de prévoir et de faire des plans, sachant qu’ils pourraient être défaits à la moindre fièvre qui point.

Et là, ça apparaît crûment, ça nous saute au visage : nous n’avons pas, nous n’avons plus de projet de société auquel nous référer, dans lequel nous investir pour nous rassurer. Un projet, c’est un but collectif qui nous soulève. Ça peut être de bâtir un pays, ou de devenir des champions de l’éducation, ou même un paradis pour les personnes âgées. Quelque chose qui nous motive, une lumière même en ces temps incertains, surtout en ces temps incertains. Ça fait longtemps que nous n’avons pas eu de tel projet de société. La désorganisation actuelle, les fils distendus de la société laissent entrevoir le gouffre sous nos pieds. C’est angoissant.

Les êtres comme les sociétés ont besoin de lumière et de projets. D’espérer et de construire. Je ne sais pas où est le plan, ni qui le détient, mais chose certaine, manifester contre les masques n’est assurément pas un projet de société.