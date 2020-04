« On ne pourra pas décider le vendredi que la rentrée se fait le lundi suivant »

La question est de toutes les conversations : quand rouvrira-t-on les écoles ?

« Est-ce que ce sera en mai, en juin, en août, en septembre, voire à Noël ? Tout est sur la table », indique Marie-Dominique Taillon, directrice générale de la commission scolaire Marie-Victorin. Elle dit réfléchir à des approches très diverses : réouverture générale, progressive (quelques heures par jour), partielle (les élèves vulnérables d’abord) ou minimale (expansion des services de garde). « Un gouvernement doit se préparer à toute éventualité, alors depuis quelques semaines, on essaie de se projeter. »

L’hypothèse d’une réouverture générale début mai a été écartée par le premier ministre Legault le lundi 20 avril. Le contraire aurait été étonnant : le ministère de l’Éducation a créé récemment des comités de consultation, qui doivent faire des recommandations début mai. Ces comités, qui réunissent chacun de 25 à 30 participants syndicaux, patronaux et professionnels, portent aussi bien sur la vie scolaire que sur les élèves vulnérables et la formation à distance. On prévoit en créer deux autres sur la diplomation et la rentrée scolaire.

Mais, revirement de situation, le 21 avril, le premier ministre Legault a dit qu’il voulait absolument que les enfants retournent à l’école ce printemps, quitte à commencer par les régions les moins affectées. « Ce ne serait pas une bonne idée d’attendre le 1er septembre pour retourner un million d’enfants dans les écoles en même temps », a-t-il affirmé durant sa « messe » de 13 h. Quelques heures plus tôt, la France annonçait un retour en classe progressif à partir du 11 mai et s’étalant sur trois semaines — primaire la première semaine, secondaire la deuxième et lycée la troisième.

« J’ai beaucoup de membres qui rongent leur frein et qui ont hâte au retour, mais le défi organisationnel est énorme », dit Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, qui regroupe 60 000 membres. Elle affirme avoir très hâte que le Ministère propose des scénarios, car les comités tournent actuellement à vide. « Tout ça reste hypothétique tant qu’on n’a pas de scénarios plausibles sur lesquels travailler. »

Dans le même dossier Pour réussir le retour à l’école

Une rentrée scolaire normale prend de 10 à 15 jours à organiser, mais on n’a jamais été dans une situation où il faut repartir la machine après une fermeture totale de deux mois, voire trois, dans un contexte de mesures sanitaires. « On ne pourra pas décider le vendredi que la rentrée se fait le lundi suivant », dit Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (34 000 membres, dont 10 % d’enseignants des écoles privées). « Il va y avoir tout un processus à suivre, il faudra du temps pour installer des mesures. »

La situation actuelle, inédite, comporte néanmoins quelques rares certitudes sur lesquelles tout le monde s’accorde : « Tous les chercheurs, dit Josée Scalabrini, soutiennent que la priorité devrait être donnée aux élèves “vulnérables” [en échec scolaire, en troubles d’apprentissage ou avec des handicaps sévères, en malnutrition]. »